台積電ADR漲近2% 較台北交易溢價拉大至19.4%

台積電ADR周二上漲近2%，收在175.70美元，較台北交易溢價拉大為19.4%。費城半導體指數也上漲1.2%，不過輝達（Nvidia）下跌1.3%。

特斯拉（Tesla）股價大漲帶動下，那斯達克綜合指數和標普500指數周二再創新高。投資人在在美國國慶日假期之前，消化聯準會（Fed）官員談話並等待周五公布6月非農就業數據提供更多利率走向的線索。

美股全天在小幅上漲和小幅下跌之間波動，然後在收盤前轉高。那斯達克綜合指數上漲149.46點，漲幅0.84，收於18,028.76點，創下2024年第22個收盤紀錄；標普500指數上漲33.92點，漲幅0.6%，收在5,509.01點，創下今年第32個收盤紀錄，且有史以來首次收在5,500點之上，延續今年以來強勁漲勢；道瓊工業指數上漲162.33點，漲幅0.4%，收於39,331.85點。

台灣加權股價指數昨天下跌179.20點收在22,879.37點。台積電（2330）跌0.8%收在960元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 179.76 +0.11 159.00 13.06

中華電 CHT 125.73 -0.62 125.50 0.19

台積電 TSM 1,146.41 +1.96 960.00 19.42

聯電 UMC 54.16 -0.08 52.70 2.76

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據