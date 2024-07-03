特斯拉率大型股激勵那指和標普同創新高 NVIDIA下跌

特斯拉（Tesla）股價大漲帶動下，那斯達克綜合指數和標普500指數周二再創新高。投資人在在美國國慶日假期之前，消化聯準會（Fed）官員談話並等待周五公布6月非農就業數據提供更多利率走向的線索。

美股全天在小幅上漲和小幅下跌之間波動，然後在收盤前轉高。那斯達克綜合指數上漲149.46點，漲幅0.84，收於18,028.76點，創下2024年第22個收盤紀錄；標普500指數上漲33.92點，漲幅0.6%，收在5,509.01點，創下今年第32個收盤紀錄，且有史以來首次收在5,500點之上，延續今年以來強勁漲勢；道瓊工業指數上漲162.33點，漲幅0.41%，收於39,331.85點。

費城半導體指數上漲1.2%，台積電ADR漲2%。不過輝達（Nvidia）下跌1.3%。

Fed主席鮑爾表示，美國在通膨方面取得很大進展。但他指出，Fed調整政策之前需要看到更多數據。

Evercore的Krishna Guha認為，鮑爾的談話表示對通膨進展樂觀，同時在風險和就業的平衡方面也越來越謹慎。他說：「沒有明確的降息信號，但這些評估似乎支持在9月降息。」

Genter Capital Management執行長Dan Genter說：「Fed真正希望看到的是失業率進一步上升，然後創造新就業崗位的步伐放緩。」他說，近期通脹放緩可能為Fed開始考慮降息開了綠燈。

美國勞工統計局發布的職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示，5月職缺在前兩個月出現大幅下降後有所上升，但在經濟活動放緩的情況下，裁員人數攀升。

美國10年期公債殖利率最近幾天持續攀升，周二小幅回落至4.435%。

RBC Capital Markets的Lori Calvasina認為，由於經濟實力超過市場風險，標普500指數年底前將再創新高。她將對標普500指數年底目標從5,300點上調至5,700點。

特斯拉公布交車量連續二季下滑，但沒有分析師預期的那麼多。特斯拉股價大漲10%，連續六天上漲。除了輝達外，所謂的科技七雄其他所有成員也都上漲。

美股周三交易時間將縮短，周四因7月4日美國獨立日假期休市。經濟學家預測周五公布的6月新增就業約20萬個。

諾和諾德在美國上市的股票下跌近1.7%，美國總統拜登和參議員桑德斯呼籲這家丹麥製藥商降低Ozempic和Wegovy藥品的價格。競爭對手禮來也下跌。

派拉蒙全球勁揚5.7%，有消息稱億萬富翁Barry Diller的數位媒體集團有意出價入主該公司。