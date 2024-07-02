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美股上半年飆升 下半年還能繼續強漲嗎？

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
美股三大指數今年上半年同步強升，背後有一個重要驅動因素，就是人工智慧（AI）。 路透
美股三大指數今年上半年同步強升，背後有一個重要驅動因素，就是人工智慧（AI）。 路透

今年上半年美股三大指數強升，標普500指數大漲14.5%。那斯達克指數勁揚18.1%，道瓊工業指數上升3.8%，但下半年這股漲勢還會持續嗎？

與2023年的大部分時間一樣，在這些令人瞠目結舌的漲幅背後，有一個重要驅動因素，就是人工智慧（AI）。標普500指數的大部分漲幅集中在七大科技巨頭身上。輝達（Nvidia）是科技股領頭羊，甚至是遙遙領先。這家晶片製造商的股價今年飛漲了149%，市值在6月首次突破3兆美元，一度躍居全球最大上市公司。

儘管火熱的通膨數據，攪亂了投資人對聯準會（Fed）何時降息及降息次數的預期，但標普500指數今年來仍31度創下收盤歷史新高。

今年初，華爾街預期聯準會將在2024年降息多達六次。但連串的資料顯示通膨仍很黏著，迫使投資人不斷調降對降息次數的預測，Fed至今仍未將目前站上23年高點的利率拉回去。

現在，根據CME FedWatch工具的數據，投資人預期聯準會2024年最多降息三次，雖然聯準會說只會降息一次。

上周五出爐的數據讓交易員看到通膨再次走下坡的希望。聯準會最喜歡的通膨指標個人消費支出物價指數（PCE），在5月年升幅放緩至2.6%，與4月相比則持平 ，是去年11月以來首度月比持平。

嘉信理財資深投資策略師戈登（Kevin Gordon）對美國有線電視新聞網（CNN）表示，這種現象令人驚訝，通膨略有加速，但市場大多不加理睬。他說：「我確實認為，儘管聯準會按兵不動的時間遠比預期長，而且通膨也在加速，但標普500指數迄今為止最大跌幅僅為5.5%，確實有點令人詫異。」

下半年股市上漲動能能否持續下去？戈登認為，只要市場的其他類股開始跟上來，就會繼續上漲。他並表示，第一個風險是，處於上升趨勢並協助大盤創歷史新高的公司占比減少，如果這種分歧一直持續至下半年，會是個較令人擔憂的跡象。第二個風險是，如果基於某種原因，勞動市場確實急速降溫，將會促使聯準會展開積極的降息周期。

他說，聯準會的周期在某種程度上會有不同，但當投資人開始注意到所謂「快速降息周期」的降息步伐時，有件事會比較有一致性，那就是當聯準會在每次會議降息超過25個基點時，往往就會出現經濟衰退或市場疲軟。反之亦然，在「緩慢的降息周期」中，聯準會可能在一年內降息幾次，這比較能為股市提供支持，這是因為聯準會可以這麼做，而非因為不得不這麼做。

戈登等人仍認為，未來可能會是個「緩慢的降息周期」，將為市場提供廣泛支持。但他也提醒說，若是出現比聯準會預期更疲軟的就業數據，最終會促使決策官員更快速且更劇烈降息，最終成為更大的風險。

指數 聯準會 通膨

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