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日經指數 收復4萬點

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

日圓貶至近38年新低，加上外資流入，激勵日經指數在相隔三個月後，首次收復40,000點大關。

日經225指數2日終場大漲1.12%，收40,074.69點，寫3月29日來收盤新高。當日更一度衝上40,113.48點，為4月4日來的盤中新高。日經指數上半年表現在亞洲主要股市中僅次於台灣加權指數。

日圓兌美元2日一度貶至161.74，寫1986年12月來最低，主要是6月30日的美國總統大選首場辯論會上，拜登表現欠佳，外界預測前總統川普有望再次入主白宮。市場觀察家相信，川普的擴張性財政措施與上調關稅，可能會推升通膨，拉高美債殖利率，美元因此轉強。

日圓走貶有利出口業者，豐田汽車和Sony均上揚約1.5%，晶片設備商東京威力科創也攀揚0.7%。

日本10年期公債殖利率2日走升0.025個百分點，收在1.085%。殖利率上升，可望改善保險業和金融業的獲利。保險類股漲3%，漲幅在東京證交所的33個類股中名列前茅，銀行股也漲2.1%。航運股勁揚3.7%，在日本各類股中漲幅居冠。

分析師認為，外資流入帶動日經指數漲勢，焦點是日經本月能否穩居40,000點之上。Kabucom首席策略師河合說，重點在於，能否確認7月的企業盈餘改善。

日經指數在3月22日衝上歷史收盤高點的40,888.43點，但日圓重貶不止，導致日股升勢消風，4月19日跌至波段低點的36,733.06點。

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