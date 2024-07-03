國際油價攀高 三因素助攻

國際油價2日延續前一日的漲勢，盤旋在兩個月高點附近，因市場預期夏季旅遊旺季將促進燃料需求，而且美國墨西哥灣產油地區可能受大西洋歷來最早形成的五級颶風干擾，加上歐洲和中東不斷加劇的地緣政治風險，都是推升油價的因素。

倫敦布蘭特原油期貨2日一度上漲0.85%，至每桶87.34美元，前一交易日上漲1.9%，收在4月30日以來最高收盤價。紐約西德州原油期貨盤中上漲0.9%，至每桶84.13美元，前一日漲2.3%，創4月26日以來最高收盤價。

石油市場分析供應商Vanda Insights創辦人哈利認為，近來的油價走勢似乎較受市場的恐懼和情緒驅動，而非基本面，夏季燃料需求前景、以色列和伊朗爆發衝突的可能性提高以及颶風貝羅強度持續升級，都是支撐油價的因素。

美國本周將迎來國慶連假，代表旅遊旺季即將開始，而美國是全球最大石油消費國，汽油需求勢將增加。美國汽車協會（AAA）預測，這段期間的出行量將比2023年增長5.2%，光是汽車出行量就將比去年成長4.8%。

在供應方面，市場正為颶風貝羅可能對美國石油生產造成的破壞做準備。專家表示風暴不太可能襲擊墨西哥灣的石油作業，但本周仍有受到干擾的風險。

今年颶風季才一開始便出現如此劇烈的風暴，可能預告嚴重的颶風季節即將到來，可能導致海上生產停頓，甚至擾亂墨西哥灣沿岸的煉油廠營運，從而推高油價。

在中東方面，以色列總理內塔尼亞胡誓言致力於打擊哈馬斯直到其被消滅，地緣政治疑慮揮之不去。