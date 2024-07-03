川普氣盛債市壓力來了 高盛、大摩等華爾街銀行押注通膨更僵固

由於美國前總統川普在首場總統大選電視辯論後的勝選機率上升，加上美國最高法院最新裁決，總統公務行為享絕對豁免權，被認為有利掃除川普參選的路障，美國30年期公債殖利率應聲走高。面對川普勝選的可能性提高，從高盛到摩根士丹利、巴克萊等華爾街大銀行，正在重新評估債市的展望。

美國最高法院繼3月否決川普不得出現在州選票的判決，確定他有參選資格，1日再度做出對川普陣營有利的決定。認定總統執行權力期間享有部分刑事豁免權。

此裁決讓川普試圖改變2020年選舉結果的一些刑事指控，享有某種程度的豁免，這使得今年11月總統選舉前，不太可能有相關審判，也助長川普聲勢。

美國30年期公債殖利率1日一度上漲9個基點達到4.65%，為5月31日以來最高。公債殖利率走升推動美元上漲，美元兌日圓匯價2日盤中升至161.74日圓，接近38年來高點。

華爾街策略師認為，若川普11月勝選，在明年1月再度入主白宮，通膨可能更僵固，長天期美債殖利率可能走高，敦促客戶為此布局。摩根士丹利策略師霍恩巴赫與丁格拉策略師表示，押注長期利率看漲此其時矣。上周辯論後的民調顯示川普勝選機會提高，代表投資人必須審視可能導致聯準會（Fed）降息更多次的經濟政策，再加上若共和黨在國會選舉大勝，將擴張財政，為長債殖利率帶來上漲壓力。

巴克萊指出，面對川普可能勝選前景的最佳避險操作，是對通膨避險，策略師龐德與希爾表示，最直白的表達就是押注5年期抗通膨債券（TIPS）的表現將優於美國5年期公債。

Brandywine全球投資管理公司投資組合經理人麥恩提爾等買方投資人，擔心「債市義勇軍」（以拋售公債施壓政府不要擴大支出的投資人）可能提前出籠。

高盛的柯爾和馬歇爾則認為，川普勝選的前景未必代表美債殖利率曲線就會轉趨陡峭，投資人的焦點正從財政支出轉向提高關稅的風險，從而衝擊生產力和經濟成長。

在此同時，彭博資訊報導，為消除黨內換將聲浪，民主黨全國委員會正考慮最快7月中正式提名拜登。但英國金融時報（FT）報導，民主黨對拜登拒不退選的挫折已轉為憤怒，道瓊社分析，副總統賀錦麗是最可能取代拜登的人選。

美國司法部特別檢察官史密斯在2023年8月以四項罪名起訴川普，指控他2020年競選連任失敗後密謀推翻選舉結果，散播選舉舞弊的謊言，導致國會山莊2021年1月6日發生暴動，阻礙國會確認拜登贏得選舉的程序。

川普的律師團主張，卸任總統對其任內的公務作為享絕對豁免權。聯邦地區法院去年12月裁定川普不具刑事豁免權，律師團向聯邦巡迴上訴法院提出抗告，今年2月遭駁回。