Fed主席滿意美通膨下降進度 鮑爾：降息要有足夠信心

美國聯準會（Fed）主席鮑爾2日對通膨下降發表樂觀看法；他對過去一年來通膨下降的進展表示滿意，但也強調他要看到更多有利的消息，才會有足夠的信心開始降息。

歐洲央行（ECB）年度央行論壇1日在葡萄牙辛特拉開幕，鮑爾演說時指出，「我們已獲得不少進展，且正在將通膨拉回到我們的目標」；「最新的（通膨）數字，以及之前的一項數字，都顯示（通膨的）程度愈來愈低，顯示我們正重新回到通膨下降的路徑。我們在展開降低緊縮，或放鬆貨幣政策之前，還需對通膨持續趨向2%目標更有信心」。

ECB總裁拉加德致詞時也說，歐洲央行尚未有足夠證據證明通膨威脅已過去，萬一物價再飆高，宣告勝利就會太早。這番談話，強化外界對ECB官員們將在本月利率會議時按兵不動的預期。

歐盟統計局2日公布，歐元區6月消費者物價指數（CPI）年增2.5%，年升幅低於5月的2.6%，且符合市場預期。然而，服務業通膨依舊居高，年增4.1%，打平5月的七個月高點。且剔除糧食與能源價格的核心通膨增幅維持不變，年增仍高達2.9%。

鮑爾也擔心如果太早降息，可能威脅到通膨下降的路徑。他說，「我們都非常了解，如果操之過急，反而欲速則不達；如果我們太遲出手，可能沒有必要地削弱經濟復甦及擴張」。

他表示，今年來隨著通膨消退，且經濟與勞動市場仍強，使太遲或太早行動的風險已進入更佳的平衡狀態。相對來看，過去一年Fed一直更為擔心降息太快，會使通膨再度上升的風險。

鮑爾被問到9月是否可能降息時，他表示，「我今天將不會提出任何明確的日期」。