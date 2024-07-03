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紐西蘭新法 強制臉書付費給媒體

聯合報／ 國際中心／綜合報導

紐西蘭保守派的聯合政府二日表示，將推動一項法案，強制數位科技平台支付新聞費用給媒體公司。

路透報導，當前紐西蘭媒體公司難以與科技公司爭奪廣告收入，這讓媒體得尋找新的財源，才有經費製作提供新聞。

通訊部長高史密斯表示，將修正前工黨政府去年提出的「數位新聞公平議價法案」並送上國會討論，以支持「我們在地的媒體公司，讓它們能夠藉由其製作的新聞賺取收入」。

高史密斯表示，修改後的法案將更接近澳洲的「新聞媒體與數位平台強制議價法」。澳洲這項法律二○二一年三月生效，若科技平台和媒體無法對付費達成共識，政府可強制Google以及臉書母公司Meta等網路平台就內容供應與媒體公司進行協商。

Meta表示，紐西蘭的法案忽略了Meta旗下平台的運作方式、平台的自願性質、使用者的偏好，以及Meta為新聞媒體免費提供的價值等現實層面問題。

一名Meta發言人表示：「在這項法案推進之際，我們的商業決策會繼續對政府及發行商保持開放和透明。」

高史密斯表示，修改後的法案將賦予通訊部長權力，來決定哪些數位平台將受到法律管轄。他稱將任命一個獨立監管機構，作為該法案的主管機關。

史密斯 澳洲 紐西蘭

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