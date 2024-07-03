特斯拉Q2交車量 優於預期
特斯拉第2季交車量雖減少約5%，但仍優於市場預期，激勵該公司股價2日美股早盤大漲逾9%。即便如此，如今大環境的市況依然欠佳，對產品陣容老化的特斯拉來說，挑戰還在後頭。
特斯拉2日公布，第2季交車量較去年同期減少4.8%，至44萬3,956輛，這個數字優於LSEG訪調分析師所預估的43萬8,019輛，而且和前一季相比，還增加了14.8%。另外，特斯拉第2季生產41萬831輛車。
4月時，特斯拉公布的第1季交車量遠遜於分析師預估，季減兩成，並出現新冠疫情初期以來首見的年減，當時特斯拉將交車量下滑，歸咎於德國廠遭到縱火攻擊而導致工廠暫時關閉，以及紅海衝突導致的運輸延誤。
至於這回，特斯拉4~6月比較沒遇到干擾其業務的因素，但交車量仍難以實現年增，部分原因出在產品陣容老化，還在靠Model 3、Model Y撐場，而Cybertruck要到今年稍晚才開始出貨。
富國銀行分析師蘭根在1日發布的報告中說，認為特斯拉交車量成長會下滑，受需求降溫、降價效果減弱影響，他建議賣掉特斯拉股票。富國銀行也認為，鑒於今年「可能進一步降價和銷量下滑」，特斯拉的售車毛利率將下滑。
而且，整體大環境依然欠佳，電動車產業的寒風吹不止，極星汽車控股英國公司在截至3月底的上季營運虧損2.32億美元，比去年同期擴大5%。
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