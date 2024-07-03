義大利非核政策劃下句點 向歐盟提交能源計畫 扭轉過去30多年方針

義大利已正式向歐盟提交能源與氣候計畫案（PNIEC），規劃在2030年實現再生能源達131GW（百萬瓩）的目標，並估計2050年將有約11%發電仰賴核能，讓義國30多年的非核政策劃下句點。

義大利1990年關閉境內最後兩座核電廠，此後不再使用核能，義大利民眾曾在2011年公投中，表達過反對新建核電廠及重啟核電。

然而，義大利環境與能源安全部長弗拉廷今年4月就說，核能有助義國達成2050淨零碳排目標。弗拉廷1日表示，此次向歐盟提出的計畫，克服過去不切實際作法，以務實態度應對能源與氣候問題。

義大利發電量占比 圖／經濟日報提供

弗拉廷特別說明有關核能使用的情況，義大利在中期（2035年起）將使用核分裂發電，到2050年可望仰賴「核融合」發電。

PNIEC首度提供專章，介紹義大利將打造的「國家永續核能平台 」，其中預設至2050年，義大利核能發電的占比可達11%，甚至有潛力達到22%。

PNIEC指出，到2030年，義大利再生能源發電量必須達到131GW，預計其中79.2GW來自太陽能，28.1GW來自風力發電，19.4GW來自水力發電，3.2GW來自生物能源，1GW來自地熱能源。各項能源比重可能隨著科技進展而動態調整。

在減碳方面，PNIEC計畫指出，義大利2030年降低溫室氣體排放，將達到比2005年減少66%的水準，歐盟設定目標是減低62%。

另一方面，西門子能源未來六年將在其電網事業投資12億歐元（12.9億美元），並計劃招聘超過1萬名員工，以滿足激增的電力需求。

該集團的電網技術部門將在2030年前將其員工規模擴大三分之二，並表示這筆12億歐元的資本支出，將專門用於新工廠以及提升在美國、歐洲及亞洲的製造能力。

該部門主管霍爾特（Tim Holt）接受英國金融時報（FT）訪問說：「我們看到巨大的榮景即將到來。」他指出，電力需求激增，一波正在建造中的再生能源工程需要更佳的電網連接，而普遍老舊的基礎設施只能處理有的電力負載。

西門子能源公司的電網工程部門是全球第二大輸電設備製造商，以營收計算，僅次於日本日立能源公司，領先美國奇異公司的Vernova。西門子能源是在2020年從同名的西門子公司中分拆出來。

西門子能源公司希望在未來兩年內實現大部分擴張計畫。在增加招聘的工作中，歐洲約占40%，美國占20%，印度將占20%，亞洲和拉丁美洲等其他地區占剩下的20%。

霍爾特表示：「業務已經開始起飛。」他指出，從2021到2023年該部門的訂單金額增加了一倍，從70億歐元增至150億歐元，今年上半年的訂單總額達到120億歐元。