法反壟斷大刀 砍向輝達

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

路透報導，法國反托辣斯當局將因美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）涉嫌反競爭行為，控告輝達，成為首個對輝達採取行動的執法機關，也顯示這家全球市值最高的晶片製造商正遭遇各國當局的嚴加檢視。

報導指出，法國當局去年9月搜查繪圖處理器（GPU）產業的相關企業後，將提出所謂的異議聲明（Statement of Objections）或控訴文件，但消息人士透露，這場搜查就是劍指輝達。輝達之後也坦承，法國和其他實體正在檢視其商業行為，今年2月在申報文件指出，營運正遭美國、歐盟、中國大陸及英國官員的審視。

法國當局在6月28日發布一份關於生成式AI競爭的報告中，提到晶片供應商濫用市場地位的風險，並對該產業依賴輝達CUDA晶片程式編寫軟體表達擔憂，也提到對輝達最近投資CoreWeave等AI雲端服務供應商感到不安。法國監管機關和輝達都未回覆路透的置評請求。

違反法國反托辣斯規範的企業，最高可能被處以全球年營業額10%的罰款，但企業也能做出讓步以避免罰款。根據法國反托辣斯當局資料，2011年來最大一筆罰款為12.4億歐元（13.3億美元），其中11億歐元來自蘋果，其餘來自兩家經銷商。

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