Uber 攻歐水上交通服務

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

乘車共享平台Uber表示，今夏將在歐洲六座城市提供不同種類的水上交通服務，以因應當地強勁的旅遊需求。

根據路透和澳洲9號電視台報導，Uber 1日宣布，今夏遊歐旅客將可透過Uber應用程式（App），在伊比薩島（Ibiza）、威尼斯、巴黎，以及希臘的雅典、科孚島（Corfu）和聖托里尼島（Santorini）等地，享有全新的水上交通體驗。

Uber資料顯示，去年夏季希臘和西班牙等地的國際旅客乘車需求增加55%；同期在歐洲最熱門的景點，Uber App的使用次數超過650萬次，光是伊比薩島，過去一年就有逾80萬人開啟該應用程式。

Uber提供的水上交通服務中，「全球第一艘」的Uber Yacht將提供旅客乘坐私人豪華遊艇遊伊比薩島。每艘遊艇最多可乘坐8人，每人每趟八小時的旅程，只需200歐元（320美元），除了專屬領隊，還附上一瓶香檳和當地特產的零食。該費用也包含島上的交通。營運期間為8月3日至20日，7月26日開放預訂。

在威尼斯，旅客將可搭乘「limo boat」暢遊潟湖。

Uber 威尼斯

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