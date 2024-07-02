歐元區6月通膨略降 專家：不足以說服歐洲央行加速降息

歐洲聯盟（EU）最新出爐的經濟數據顯示，歐元區6月通膨降溫，但專家表示，儘管經濟成長低迷，最新數據仍不足以說服歐洲中央銀行加速降息循環。

法新社報導，歐元區消費者物價增幅仍高於歐洲央行設定的2%目標，但官員仍樂見通膨再度降溫。

歐盟統計局（Eurostat）今天表示，歐元區6月消費者物價指數（CPI）年增率2.5%，不但較5月的2.6%滑降，也符合財經數據供應商慧甚（FactSet）和彭博訪調經濟學家的預估。

歐元區5月通膨率高於預期，也比4月的2.4%為高。

扣除波動較大的能源、食品、菸酒價格的歐元區6月核心通膨率持平在2.9%，高於專家預估的2.8%。

在俄烏戰爭爆發後，歐元區通膨一度在2022年6月攀抵10.6%高點，之後緩慢滑降。這場戰爭也迫使歐洲央行展開前所未見的升息行動。

歐洲央行6月6日宣布2019年以來首度降息，此後官員試圖緩和外界對央行7月決策會議將再度降息的預期。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）指出：「我們的任務尚未完成，因此我們仍須保持警戒。」