美股早盤漲跌互見 特斯拉飆5%、輝達走跌1%

市場靜候5日出爐的美國非農就業數據，以評估9月降息機率，加上聯準會（Fed）主席鮑爾今（2）日將發表談話。另外，投資人質疑上半年漲勢，能否持續到年底，美股四大指數開盤漲跌互見。

道瓊工業指數和那斯達克綜合指數，早盤在平盤上下游移；標普500跌0.05%；費城半導體則攀漲0.5%；台積電ADR也漲0.7%。

特斯拉飆高5%，該公司第2季售出436,956輛電動車，儘管較去年同期減少4.8%，但優於分析師預期的436,000輛。而且今年上半，特斯拉全球銷售量逾91萬輛，輕鬆超越陸廠比亞迪的約72.6萬輛。

半導體巨擘輝達（Nvidia）走跌1%，但超微（AMD）上揚1%以上。

諾和諾德（Novo Nordisk）和禮來（Eil Lilly）均至少走低3%，主要是美國總統拜登要求，兩家藥廠調降熱銷的瘦瘦針售價。

美股開盤時，鮑爾正好也在歐洲央行（ECB）論壇發布談話，市場持續密切關注他對利率展望的說法。