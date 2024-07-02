陸廉價商品湧入…印尼紡織業爆關閉潮 專營內銷台商衝擊大

印尼紡織業因大量中國廉價商品湧入而陷入困境，近年更爆發關閉潮，導致逾萬名紡織廠工人失業。專營內銷市場的紡織業台商表示，大量中國商品傾銷印尼，導致訂單大減，希望印尼政府加大力道，打擊非法走私及違法工廠。

印尼紡織業自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）以來持續低迷，根據媒體統計，截至今年6月，已有21家紡織廠關閉，另有31家正面臨倒閉危機。當局將矛頭指向來自中國的大量廉價商品，並將對中國商品徵收高達200%的進口關稅，以保護本土產業。

在印尼從事紡織業逾25年的台商賴煥澤表示，專營內銷市場的台灣紡織廠也受到極大波及。他透露，自疫情後訂單就減少了一半，直至今年才逐步恢復至疫情前的7成。

賴煥澤向中央社解釋：「中國傾銷印尼大量的成衣和二手衣，每在印尼賣一件，本土工廠就少做一件，加上國際原物料上漲，和大量非法走私商品等原因，使原料銷量減少，迫使許多紡織原料大廠關閉。」

賴煥澤指出，不只紡織業影響大，製鞋業也受到衝擊，特別是以內銷為主的台商工廠影響最大，據他了解，部分台商鞋廠的訂單也正在減少。

針對印尼將對中國商品徵收最高200%的進口關稅，賴煥澤認為幫助不大，他說，因為「非法走私進口的商品，遠比正規進口的商品還要多」，因此，仍得回歸到法制面，期盼印尼政府能加大力道，打擊非法走私。

他透露，部分來自中國的工廠在印尼未按法規取得營運執照，可能涉及逃漏稅，呼籲印尼政府也應加強取締違法工廠。

雅加達台灣工商聯誼會紡織組召集人郭東義則對印尼將向中國商品徵收最高200%的進口關稅表示支持，但他希望這不是短期政策，而是能至少實施半年以上，以達到保護本土紡織業的目標。

他也指出，印尼政府應打擊非法走私，並提升本土產業以促進國內紡織業的產能，而不是大量進口廉價商品，導致供需失衡而衝擊紡織業。

不過，郭東義強調，在印尼的紡織業台商大多仍以外銷為主，像是為國際廠牌代工等，因此衝擊相對不大。他透露，有部分專營外銷的台商紡織廠的訂單仍呈現成長趨勢。