川普勝選機率增 大推升美元、亞股走勢分歧

由於現任美國總統拜登（Joe Biden）在上週辯論會表現不佳，投資人權衡前總統川普（Donald Trump）再次當選美國總統的可能性，使得美元今天走強，亞洲股市漲跌不一。

法新社報導，隨著美國聯邦最高法院裁決、川普不能因總統任內憲法權力範圍內的行為受到起訴，外界對共和黨籍的川普可能再度當選總統的猜測增加。

觀察人士稱，川普可能再次當選的前景引發減稅和通膨將再次飆升的相關討論，推升美國公債殖利率並且削弱降息的希望。

這反過來使美元兌主要貨幣匯率走強。美元兌日圓漲至38年來新高，令日本當局處於警戒狀態，因為日本當局先前曾示警，已準備好進行外匯干預來支撐日圓匯率。

香港股市在近期連續下跌後今天罕見上漲作收；日股基準日經225指數收盤上漲超過1%，自4月分以來首度站上40000點。

上海、新加坡股市收高。雪梨、首爾、威靈頓、曼谷、台北及馬尼拉股市收低。