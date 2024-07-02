跨國投資銀行獲利縮 大幅裁減中國大陸分公司員工
由於中國市場成長趨緩損及投行的獲利、並且讓投行多年來在中國的擴張停止之後，西方金融機構已大量裁減他們中國分公司的員工數，幅度是多年來首見。
英國金融時報（Financial Times）今天報導，據近期公布的年報，在中國設有投資銀行分支的7家美國華爾街和歐洲銀行集團，當中5家不是虧損就是獲利驟減，導致去年大裁員。這7家分公司去年總計僱用1781人，比2022年減少13%。
中國房市長期低迷，加上美中之間因地緣政治緊張加劇所衍生的不利後果，致使中國經濟疲軟，中國的資本市場活動也隨之陷入低迷。
亞洲集團（The Asia Group）中國辦公室主任林漢升表示：「西方投資銀行陷入惡性循環，交易流疲弱意味著針對在岸產能的投資減少，從而進一步限制了交易流。」
他說，尤其當印度、東南亞與美國的機會看來更有展望，若干銀行漸漸失去耐心。
美國摩根大通集團（JP Morgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）5月出席一項會議表示，摩根大通在中國的投行部分業務已「跌入低谷」。
在此之前，西方投資銀行在中國聘用的員工數自2018年以來幾乎是有增無減，即使2020年受限於疫情致使招聘難，中國分公司的人數減幅低於3%。
瑞銀集團（UBS）去年併購瑞士信貸銀行（Credit Suisse）後也接手瑞信在中國的分公司，聘僱員工數驟減46%僅剩126人。
摩根士丹利（Morgan Stanley）的中國分公司自2019年以來首次出現虧損，並發布年報說，經營環境一直「充滿挑戰」；與此同時，摩根大通在中國的合資企業獲利銳減55%至人民幣1億1900萬元（約新台幣5億3400萬元）。
高盛集團（Goldman Sachs Group）全球裁員，中國分行的員工數從500減至370人。一位發言人說，若干員工被調至其他分行，部分留在前合資公司北京高華證券。
英國金融時報2021年報導，高盛先前曾規劃倍增中國分公司員工數至600人。
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