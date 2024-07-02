反其道而行…以面臨「雙重危險」為由 希臘引入一周工作6天

衛報1日報導，全世界都有公司試行每周上班4天，但在希臘，員工卻被告知，為了推動生產力，他們可以加進第6個工作天。

希臘曾發生歐陸最嚴重的金融危機，擺脫危機後如今經濟成長超過其他歐洲國家，並再次逆勢而行，推行一周48小時工時制。總理米佐塔基斯的中間偏右親商政府表示，因人口萎縮以及熟練工人短缺的雙重危險，有必要提出這個新做法。

官員表示，一周工作六天的方案將僅適用於提供全天候服務的私人企業。在延長一周工作時間的情況下，特定產業和工廠員工可選擇每天額外工作2個小時，或另外輪班8小時，當天薪資可增加40%。

政府聲稱，任一選擇都將糾正員工沒有領到加班費的爭議，或是加班未申報的普遍問題。米佐塔基斯總理在議會認可該法律之前表示，「這項立法的核心是照顧工人，促進高度增長，促使希臘跟歐洲其他地方一致」。

這項措施從7月1日生效，但反彈一直很激烈，遭工會譴責為「野蠻」。希臘幾乎沒有職場檢查的傳統，批評人士主張，這項改革終結了一周工作5天制，讓雇主能夠規定第6個工作天。反對者已走上街頭抗議，認為這項改革侵蝕了法律保護，並以彈性之名，讓確立已久的勞工權利倒退。

希臘公務員工會「ADEDY」的執委會成員索提洛普洛斯（Akis Sotiropoulos）就說，「這一點意義也沒有」。他解釋，「當其他文明國家正在嘗試每周工作4天時，希臘決定走另一條路」。

索提洛普洛斯表示，「實際上，這項措施是由一個在意識形態上致力於為資本創造更大利潤的政府通過」。他說，「更好的生產力伴隨著更好的工作環境，（對雇員）更好的生活品質。而且，我們現在知道，工作時數應該減少，不是更多」。