越南最低薪資7月起漲6% 相隔兩年再度上調

越南政府決定自7月起調高勞工最低薪資6%，依地區不同每月可多出20萬至28萬越南盾（新台幣257元至360元）。這是越南相隔兩年再度上調最低薪資。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，根據越南政府發布的命令，越南勞工的時薪與月薪最低薪資自7月1日起漲6%，這項調整盼能確保勞工基本生活品質與兼顧企業利益。

越南的最低薪資分為4區，調整過後的地區最低薪資第1區為每月496萬越南盾、增加28萬；第2區為441萬、增加25萬；第3區為386萬、增加22萬；第4區為345萬、增加20萬。

時薪方面，調整過後第1區為2.38萬越南盾；第2區為2.12萬；第3區為1.86萬；第4區為1.66萬。

實務上，一旦地區最低薪資上調，將帶動薪資全面成長，而非僅有領最低薪資的族群受益。

越南上一次調整地區最低薪資是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的2022年，當時也是在7月1日調薪6%，與長久以來在年初上調的做法不太一樣。

除了勞工所適用的區域最低薪資外，越南的公務員月薪自7月1日起也調高30%，從原本的180萬越南盾增加至234萬越南盾，退休金則將增加15%。

越南統計總局（GSO）日前公布，越南今年第2季國內生產毛額（GDP）預計成長6.93%；但同時，今年上半年與6月的消費者物價指數（CPI）年增率雙雙超過4%，高通膨削減了老百姓對經濟成長的實質感受。

為了促進民眾消費，越南先前將適用10%增值稅（VAT）稅率的商品和服務降至8%。在6月30日到期後，越南國會已同意繼續將減稅期限延長至今年底，期盼繼續刺激需求、帶動消費。