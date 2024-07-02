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澳洲給網路業者半年時間 制定網路兒童安全準則

中央社／ 雪梨2日綜合外電報導

澳洲監管機關今天表示，澳洲給予網路產業6個月時間研擬一套可執行的準則，詳述應該如何防止兒童在網路看到色情等不當內容，否則將面臨強制執行的法規懲罰。

路透社報導，澳洲電子安全委員辦公室（eSafety Commissioner）表示已致函網路業成員，要求在10月3日前研擬一項計畫，闡明如何保護尚未做好準備的未成年者，別讓他們看到會造成嚴重衝擊的內容，其中包括自殺與飲食失調等主題。

澳洲電子安全委員辦公室指出，這套準則應為應用程式（App）商店、色情與約會網站、搜尋引擎社群媒體平台、聊天服務甚至多人遊戲平台設定檢查內容是否適合用戶的標準。

委員葛蘭特（Julie Inman Grant）在聲明中寫道：「讓小孩接觸到暴力與極端色情內容，是許多家長與照顧者主要擔憂的問題，他們可以發揮關鍵作用。但不能把所有責任攬在他們身上。我們也需要業界盡一份心力，設置一些有效的屏障。」

這項要求啟動了受電子安全委員辦公室監督的第2階段行業準則，電子安全委員辦公室先前已批准第1階段準則，涵蓋網路公司如何阻止恐怖主義或性剝削兒童內容的散布。

電子安全委員辦公室表示，為了防止兒童看到色情內容，這套準則涵蓋的措施可能包含年齡驗證、預設家長控制，以及模糊並過濾不必要的色情內容的軟體。

Alphabet子公司谷歌（Google）的發言人表示，Google將與網路業密切合作研擬這套準則，臉書（Facebook）與Instagram母公司Meta的發言人表示，Meta將繼續與澳洲電子安全委員辦公室進行建設性接觸。

前身為推特（Twitter）的社群平台X以及應用程式提供商蘋果（Apple）的各自代表，都沒有立即回應置評要求。

DIGI是擁有大多數網路公司成員且參與研擬第一輪準則的網路業機構，其發言人表示，期待繼續與政府和電子安全委員辦公室接觸。

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