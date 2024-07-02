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有望超車特斯拉 大陸比亞迪電動車銷售旺！背後卻隱藏2問題

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
分析師預測，中國電動車比亞迪銷量將於2024年超車特斯拉，成為在電池與電動車產業都獨據鰲頭。但電動車產業需要大量金屬礦物的開採，常常涉及環境汙染、勞動剝削等問題。圖為位於鄭州航空港區的比亞迪新能源汽車生產線。新華社
分析師預測，中國電動車比亞迪銷量將於2024年超車特斯拉，成為在電池與電動車產業都獨據鰲頭。但電動車產業需要大量金屬礦物的開採，常常涉及環境汙染、勞動剝削等問題。圖為位於鄭州航空港區的比亞迪新能源汽車生產線。新華社

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】中國電動車比亞迪強勢崛起，背後卻隱藏勞動剝削問題！分析師預測，中國電動車比亞迪銷量將於2024年超車特斯拉，成為在電池與電動車產業都獨據鰲頭。但電動車產業需要大量金屬礦物的開採，常常涉及環境汙染、勞動剝削等問題。

中國大力援助電動車

彭博社》報導，研究指出，從2009至今，中國電動車產業至少獲得2310億美金的政府補貼。戰略與國際研究中心中國專家肯斯德表示，超過半數是減稅的方式資助，其他包括政府對充電站等基礎設施的資助、政府對電動車的採購以及研發支持計畫。

中國電動車產業的競爭力也在政府的支援下強勢崛起，根據TrendForce 統計數據，儘管2023年全年全球純電動車市佔率仍由特斯拉高居第一位，但分析師預計，2024年中國電動車比亞迪就會超車特斯拉。目前中國電動車已引發歐、美等國的忌憚，目前歐盟與美國都已建立關稅高牆，阻擋中國電動車入關。

環境汙染、勞動剝削

國家雜誌》報導，面臨各國爭奪電動車龍頭的狀況，對環境與貧窮國家造成巨大的傷害，例如電動車需要的大量鎳礦，各國也加強了金屬原料的開採作業，但這些作業中常常出現勞動剝削的情況。

為了電動車發展，各國也加強金屬原料的開採作業，其中就出現勞動剝削的狀況，如工人不僅因為危險的工作環境而出現矽肺等健康問題，還經常遭到辱罵與毆打，在許多非法小型礦場，甚至還有童工的問題。

難脫中國產業鏈

瑞典研究組織「GlobalWorks」指出，中國電動車產業供應鏈長期存在「強制就業」與「勞動剝削」等問題，特別是維吾爾少數民族面臨國家大規模的欺壓。

目前中國在電動車與電池方面仍處於市場領先地位，如果全球電動產業想要持續發展，恐怕不得不仰賴中國產業，恐怕在缺乏監管的狀況下，持續開採貧窮國家的金屬原料。

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