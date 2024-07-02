30多年非核政策畫句點 義大利向歐盟提交能源計畫

核電將在義大利強勢回歸，義大利已正式向歐盟提交「能源與氣候計畫案」，規劃在2030年實現再生能源達131GW（百萬瓩）的目標，並估計2050年將有約11%發電仰賴核能，讓義國30多年的非核政策劃下句點。

義大利環境和能源安全部昨天發布新聞稿指出，「義大利國家能源與氣候計畫案」（Piano Nazionaleintegrato Energia e Clima, PNIEC）已正式送交歐盟，所設定之再生能源目標，甚至超過了去年草案的水準。

其中最受關注的是，確認義大利將納入使用核能。義大利環境與能源安全部長弗拉廷（Gilberto PichettoFratin）今年4月底即曾宣示，核能有助義大利達成2050淨零碳排目標。義大利1990年關閉全國最後兩座核電廠，此後不再使用核能，義大利民眾曾在2011年公投中，表達過反對新建核電廠及重啟核能發電。

弗拉廷昨天表示，義大利此次向歐盟提出的規劃案，克服過去不切實際作法，以「極大務實精神」對應能源與氣候問題。

弗拉廷特別說明有關核能使用的情況，義大利在中期（2035年起）將使用「核分裂」（nuclear fission）發電，在2050年之前可望仰賴「核融合」（nuclearfusion）發電，這個新興技術的發展令人對未來充滿期待。

PNIEC計畫另首度提供專章，介紹義大利將打造的「國家永續核能平台 」（National Platform forSustainable Nuclear Energy, PNNS），其中預設至2050年，義大利依賴核能發電的比率約可達11%，甚至有潛力達到22%。

義大利環境和能源安全部也評估，某些領域的能源技術將出現快速突破，包括氫能、生質甲烷等，短期內可幫助汽車業的淨零排碳工程。其他措施諸如電動車普及化、大眾運輸增量、建築物翻新等，都可成為環保助力。

PNIEC計畫指出，到2030年，義大利再生能源發電量必須達到131GW，預計其中79.2GW來自太陽能，28.1GW來自風力發電，19.4GW來自水力發電，3.2GW來自生物能源，1GW來自地熱能源。各項能比重可能隨著科技進展而動態調整。

在減碳部分，PNIEC計畫指出，義大利2030年降低溫室氣體排放量，擬達到比2005年減少66%的水準，歐盟設定目標是減低62%。

在能源安全方面，PNIEC計畫強調，義大利將加強作為歐洲能源中心及再生能源供應地的角色，減少對其他國家的依賴。