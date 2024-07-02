台積電設廠效應？熊本喜迎台灣遊客支出熱潮

日本熊本縣經濟除了享有台積電設廠所帶來的龐大效益，也正在享受台灣旅客暴增的好處。

朝日新聞報導，隨著台積電在熊本菊陽町設廠，熊本縣過去幾年已穩定流入台灣商務旅客。台灣兩大航空公司去年9月已經開設飛往阿蘇熊本機場的直航航班，台灣遊客正透過直航航班成批進入熊本。

日本觀光廳在5月31日公布的數據顯示，2023年度約31萬名台灣遊客在熊本縣過夜，約占當地國際旅客的三成，使台灣超越南韓，成為熊本縣最大的旅客來源，之後依序為南韓和香港。這項數據為針對擁有至少十名員工的飯店進行調查。

當地零售商也試圖利用台灣遊客湧入的商機大發利市，熊本市鶴屋百貨表示，4~5月銷售給外國人的免稅品占整體銷售比率首度超過兩成，客戶以台灣人為大宗，占免稅品銷售的四成。

鶴屋百貨已擺設更多繁體中文風格的標示，以接待台灣購物民眾。該公司表示，台灣遊客傾向購買的產品很多元，包括清酒、日本甜點、西式甜品及精品，公關部門主管入江光彦說，台灣遊客都是拿想買的產品，而非大量購買。

和服租賃商店美都4月起網站預約也支持九種語言，包括中文，一名店員表示，過去幾個月來自台灣的個人消費者增加。美都社長藏原啓介表示，很多人都已到訪日本多次，想尋求未曾有過的獨特體驗。

熊本官員也正在推廣知名度較低的觀光景點，不只是阿蘇火山和熊本城，希望國際旅客能在熊本待更久、花更多錢。