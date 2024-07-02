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川普勝選機率提高 華爾街推演美債前景、建議投資人布局

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
民調顯示，美國前總統川普現在勝選機會提高。美聯社
民調顯示，美國前總統川普現在勝選機會提高。美聯社

由於美國前總統川普在首場總統大選電視辯論後的勝選機率上升，且美國最高法院裁決，總統公務行為享絕對豁免權，被認為有利掃除川普參選的路障，美國30年期公債殖利率應聲走高，高盛、摩根士丹利、巴克萊等華爾街大銀行也正在重新審視若川普在11月勝選，債市的可能前景。

彭博資訊報導，除了川普在辯論會上的表現比川登強，美國最高法院的裁決讓川普試圖改變2020年選舉結果的一些刑事指控，享有某種程度的豁免，這使得今年11月總統選舉前，不太可能有相關審判，也助長川普聲勢。

美國30年期公債殖利率1日一度上漲9個基點達到4.65%，為5月31日以來的最高。公債殖利率走升推動美元上漲，美元兌日圓匯價2日盤中升至161.56日圓，接近38年來高點。

華爾街策略師認為，若川普11月勝選，在明年1月再度入主白宮，通膨可能更僵固，長天期美債殖利率可能走高，敦促客戶為此布局。

摩根士丹利（大摩）的霍恩巴赫與丁格拉策略師表示，「現在正是時候」押注長期利率看漲。大摩指出，上周辯論後的民調顯示川普勝選機會提高，代表投資人必須審視可能導致美國聯準會（Fed）降息更多次的經濟政策，再加上若共和黨在國會選舉大勝，將擴張財政，為長債殖利率帶來上漲壓力。

巴克萊指出，面對川普可能勝選前景的最佳避險操作，是對通膨避險，策略師龐德與希爾表示，最直白的表達就是押注5年期抗通膨債券（TIPS）的表現將優於美國5年期公債。

Brandywine全球投資管理公司投資組合經理人麥恩提爾等買方投資人，擔心「債市義勇軍」（以拋售公債施壓政府不要擴大支出的投資人）可能提前出籠，而拜登的辯論表現、疲軟的經濟數據以及更高的油價，正在提高共和黨勝選的機率。

高聖的柯爾（George Cole）和馬歇爾（William Marshall）則認為，川普勝選的前景未必代表美債殖利率曲線就會趨於陡峭，投資人的焦點正從財政支出轉向提高關稅的風險，從而衝擊生產力和經濟成長。

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