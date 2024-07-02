Google新規定 要求選舉廣告揭露數位修改內容
谷歌（Google）今天表示，如果選舉廣告以數位方式修改內容來描繪真實或逼真的人物或事件，廣告商將被強制要求揭露。這是Google為打擊選舉錯誤訊息所啟動的最新措施。
路透社報導，Google這項對於政治內容政策的更新措施，要求行銷人員在選舉廣告設定的「變更或合成內容」欄目，勾取相對應選項。
生成式人工智慧（generative AI）可根據提示詞在幾秒鐘內產生文字、圖片和影片，它的快速發展引發可能遭到濫用的疑慮。
深度偽造技術的興起，徹底操弄了用於扭曲他人的內容，進一步模糊了真偽之間的界線。
Google表示，將為手機上的動態消息和短片以及電腦和電視上的插播內容，生成插於廣告內的揭露資訊。對於其他形式的內容，廣告商將被要求為用戶提供明顯「突出的揭露聲明」。
Google指出「可接受的揭露用語」，將根據廣告上下文而有所不同。
印度4月舉行大選時，兩名寶萊塢演員批評總理莫迪（Narendra Modi）的假造影片在網路上瘋傳。這兩支由人工智慧生成的影片都要求民眾投票給反對黨「國大黨」（Congress Party）。
另外，由阿特曼（Sam Altman）領導的OpenAI公司5月表示已破壞5起秘密影響力行動，這些行動試圖利用其人工智慧模型在網路進行詐騙，「試圖操縱輿論或影響政治結果」。
臉書（Facebook）母公司Meta Platforms去年曾表示，如果人工智慧或其他數位工具被用來改變或創建臉書和Instagram上的政治、社會或選舉相關廣告，將要求廣告商揭示。
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