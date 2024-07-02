Nvidia面臨「更高的門檻」！大摩說明調升目標價但未強推的原因

摩根士丹利分析師Joseph Moore仍看好AI晶片大廠輝達（Nvidia），但他說，該股現在面臨「更高的門檻」，自從5月末公布上季財報以來，Nvidia市值已急速攀升大約7,000億美元，因此大摩沒再敲鑼打鼓高聲喊買。

Moore周一調高了Nvidia目標價，由116美元升至144美元，但低於其他分析師調升至150美元或更高，比起該股周一收盤價124.3美元，上漲空間剩14%不到。

Moore說，Nvida仍然是AI領域裡最引人注目的題材，而在走訪台灣和中國大陸之後，他對Nvidia的近期數字很有信心，認為利多因素依然強勁，因H20的產量和需求激增，他不再擔心Nvidia會在今年稍晚、也許10月開始出貨新產品Blackwell之前遭遇業績停滯的窘境。

而Nvidia客戶因為Blackwell的推理性能大幅提升，對這個新產品系列的熱情持續高漲。雖然消息人士說，Blackwell顯卡和機架的特殊複雜可能對供應造成挑戰，但供應增加似乎進展順利。