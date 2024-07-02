南韓6月通膨率降至11個月低點 提高8月降息機率

隨著供應面壓力緩解，南韓6月消費者物價指數（CPI）降至11個月低點，且低於市場預期，提高央行8月降息的機率。

韓國統計局2日公布，6月CPI較去年同期攀升2.4%，低於經濟學家預測的2.6%，也是去年7月以來最低，月比則下降0.2%，為七個月來首次下降。

6月核心CPI年升率也維持在2.2%，延續去年3月來趨緩或持平的趨勢。

南韓央行將於11日召開利率決策會議，預料將維持基準利率於3.5%不變，該央行已表示若當局對物價一如預期般降溫有信心，可能考慮寬鬆貨幣政策。由於南韓迄今的通膨率走勢大致符合央行預測，愈多愈多經濟經濟學家押注南韓央行最快可能8月降息。

同時，由於營建業的信用風險持續威脅經濟前景，且民間消費依然乏力，央行官員也擔心太晚降息的風險。摩根大通首席經濟學家朴石俊（音譯）指出，央行太快降息的風險包括延後通膨達標時點、加劇匯率波動以及家庭槓桿成長再度加速，太晚降息的風險包括擴大出口和內需的落差，以及提高金融動盪風險。

彭博資訊經濟學家認為，南韓6月CPI已低於2.5%，更接近南韓央行的2%目標，可望強化央行8月降息的信心。