快訊

小學生未讓博愛座！老年乘客拿手機直接拍臉 路人看不下去插手了

大陸品牌汽車即將滿街跑？新市場恐引爆價格混戰

權力使人現形！英國最年輕首相 為何一敗塗地？

南韓6月通膨率降至11個月低點 提高8月降息機率

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓6月CPI降至11個月低點，且低於市場預期，提高央行8月降息的機率。歐新社
南韓6月CPI降至11個月低點，且低於市場預期，提高央行8月降息的機率。歐新社

隨著供應面壓力緩解，南韓6月消費者物價指數（CPI）降至11個月低點，且低於市場預期，提高央行8月降息的機率。

韓國統計局2日公布，6月CPI較去年同期攀升2.4%，低於經濟學家預測的2.6%，也是去年7月以來最低，月比則下降0.2%，為七個月來首次下降。

6月核心CPI年升率也維持在2.2%，延續去年3月來趨緩或持平的趨勢。

南韓央行將於11日召開利率決策會議，預料將維持基準利率於3.5%不變，該央行已表示若當局對物價一如預期般降溫有信心，可能考慮寬鬆貨幣政策。由於南韓迄今的通膨率走勢大致符合央行預測，愈多愈多經濟經濟學家押注南韓央行最快可能8月降息。

同時，由於營建業的信用風險持續威脅經濟前景，且民間消費依然乏力，央行官員也擔心太晚降息的風險。摩根大通首席經濟學家朴石俊（音譯）指出，央行太快降息的風險包括延後通膨達標時點、加劇匯率波動以及家庭槓桿成長再度加速，太晚降息的風險包括擴大出口和內需的落差，以及提高金融動盪風險。

彭博資訊經濟學家認為，南韓6月CPI已低於2.5%，更接近南韓央行的2%目標，可望強化央行8月降息的信心。

CPI 南韓 通膨 降息 風險

延伸閱讀

ECB本月不降息了？拉加德強調需要時間多評估通膨前景

台股上半年漲28%稱冠亞太 台積、鴻海漲勢亮眼

美國通膨數據趨緩 中東戰火延燒支撐油價

南韓奪新興亞股上半年吸金王 台股榮登漲勢王

相關新聞

AI浪潮微軟受益！鮑默爾資產首度超越蓋茲、居全球第六大富豪

微軟透過與OpenAI牽手合作成為AI狂潮下美股上漲的最大受益者之一，這使得淨資產有九成集中於微軟股票的前微軟執行長鮑默...

三星電子工會計劃下周罷工三天 預料不會重創晶片產量

南韓工會一名主管2日表示，三星電子最大工會三星電子工會（NSEU）正在號召勞工於8-10日發動罷工，但分析師認為預料不會...

Nvidia面臨「更高的門檻」！大摩說明調升目標價但未強推的原因

摩根士丹利分析師Joseph Moore仍看好AI晶片大廠輝達（Nvidia），但他說，該股現在面臨「更高的門檻」，自從...

「咆哮小貓」證券詐欺案 GameStop股東撤告

遊戲驛站（GameStop）股東Martin Radev上周五向紐約布魯克林聯邦法院提告，指控因2021年掀起美國迷因股...

陸電商平台Shein和Temu正吞噬航空運能 推升空運費率

中國大陸平價購物平台希音（Shein）和Temu銷售暴增，且產品直接從中國大陸工廠出貨給美歐消費者，正迅速吞噬航空運能，...

Google新規定 要求選舉廣告揭露數位修改內容

谷歌（Google）今天表示，如果選舉廣告以數位方式修改內容來描繪真實或逼真的人物或事件，廣告商將被強制要求揭露。這是G...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。