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越南第2季GDP強勁 較去年同期成長6.9%

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
根據越南計畫與投資部統計總局最新公布經濟數據，2024年第2季GDP呈現積極成長動能，較去年同期成長6.9%。圖為胡志明市蔬果攤商。(中央社)
根據越南計畫與投資部統計總局最新公布經濟數據，2024年第2季GDP呈現積極成長動能，較去年同期成長6.9%。圖為胡志明市蔬果攤商。(中央社)

根據越南計畫與投資部統計總局最新公布經濟數據，2024年第2季GDP呈現積極成長動能，較去年同期成長6.9%。對於基本面佳的越南市場，法人建議可透過越南主動式基金，掌握投資勝率。

2024年第2季，在世界經濟複雜多變的背景下，越南經濟仍取得許多正面成果，可見到政府、以及各部會、產業和地方所實施的管理政策逐步發揮作用。統計總局也提到，2024年上半年GDP成長6.4%，其中，加工製造業成長8.6%，對整個經濟增加價值成長的貢獻為2.1%。

日盛越南機會基金研究團隊表示，觀察最新公布經濟數據，2024年上半年越南出口額估計達1,900.8億美元，同比增長14.5%，貿易順差116.3億美元；2024年上半年，越南吸引外資達近152億美元，與2023年同期相比增長13.1%。

而獲得投資許可證的新專案計有1,538個，註冊資金近95.4億美元，專案數量和註冊資金分別同比增長18.9%和46.9%，實際利用外資額和註冊資金都呈現良好增長勢頭。

另外，標普全球機構（S&P Global）指出，6月越南製造業採購經理人指數（PMI）達54.7，為連續第三個月景氣維持在擴張之上。此外，惠譽信評等機構上周亦宣布維持越南長期外幣發行人評等為BB+，僅和投資等級(BBB+)相差一級，展望維持穩定。

惠譽指出，越南強勁的中期成長前景、較低的政府債務、持續的外國直接投資（FDI）流入以及有利的外債狀況，皆是維持穩定前景看法的利多因素。標準普爾評等機構目前也給予越南BB+的信用評級、展望穩定。

展望後市基本面，日盛越南機會基金研究團隊分析，越南經濟從上半年的GDP、出口、外國直接投資（FDI）等全數拉高，越南經濟製造業復甦強勁，強化上市公司未來幾季獲利正成長的前景。

未來兩周市場將逐步公布2024年第2季的經營業績，目前市場預期將有9.5%的年增長率，將會是市場主要觀察焦點，而根據當地券商預測，2024年上市公司淨利成長將達18%的成長佳績。

GDP 越南

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