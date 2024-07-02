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AI浪潮微軟受益！鮑默爾資產首度超越蓋茲、居全球第六大富豪

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蓋茲（左）和鮑默爾兩人在2000年同台開記者會的檔案照。美聯社
蓋茲（左）和鮑默爾兩人在2000年同台開記者會的檔案照。美聯社

微軟透過與OpenAI牽手合作成為AI狂潮下美股上漲的最大受益者之一，這使得淨資產有九成集中於微軟股票的前微軟執行長鮑默爾（Steve Ballmer）個人財富暴增，在周一首次超越微軟聯合創辦人蓋茲（Bill Gates），躍居全球第六大富豪。

彭博資訊報導，鮑默爾的資產已累積至1,572億美元，高度集中於微軟股票，該股截至周一今年來總計上漲21%，相較下，蓋茲身家1,567億美元的投資比較分散：大約一半透過Cascade持有，這家投資公司以微軟股票出售所得及其股票分紅創建。蓋茲也透過Cascade持有廢棄物處理服務提供業者Republic Services的210億美元股權。

現年68歲的蓋茲透過慈善事業正慢慢減少自己的財富。他與前妻梅琳達以及好友巴菲特在2010年發起「捐贈誓言」（Giving Pledge），承諾在生前或去世時捐出99%的財富。三人共同建立了價值750億美元的蓋茲基金會，這是全球最大的慈善組織之一。

同樣也是68歲的鮑默爾沒有簽署「捐贈誓言」，他雖然也有自己的慈善事業但規模遠遠不及蓋茲。

蓋茲於1975年與好友艾倫（Paul Allen）共同創辦微軟，並領導該公司直至2000年，再由微軟最早期員工之一鮑默爾接替他擔任執行長，鮑默爾在2014年退休，同年成為微軟最大股東，稍後以20億美元買下美國職籃NBA洛杉磯快艇隊，這筆投資如今估計價值46億美元。

Microsoft OpenAI 微軟 比爾蓋茲 財富 資產 超級富豪

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