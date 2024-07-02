印尼盼活絡碳交易 祭優惠促企業跟進

印尼2023年9月推出碳交易平台，由印尼證交所（IDX）負責營運，截至5月逾57萬公噸碳權交易量，交易並不熱絡。證交所總經理伊曼解釋，印尼碳交所交易量已優於亞洲其他國家，未來若實施碳稅政策及開放外資，交易會更熱絡。

由印尼金融服務監理局（OJK）監管的碳權交易所（IDX Carbon），去年9月在總統佐科威（JokoWidodo）見證下風光啟動，並喊出印尼碳交易的潛在價值，預估高達3000兆印尼盾的響亮口號。

據規定，印尼再生能源和減碳活動的業者，可藉由碳權交易平台出售碳權，燃煤電廠和業者則可購買碳權。

佐科威當時說，碳交易是印尼為應對氣候變遷所做的真正貢獻，並強調交易收入將重新投放在環境保護以減少碳排。印尼媒體也指出，印尼貢獻全球碳信用額度75%至80%，碳交易可為印尼國民經濟貢獻逾1500億美元。

不過，相較於佐科威對碳交易的信心十足，以及光鮮亮麗的推估數字，印尼碳交所啟動後的幾個月，交易量都顯得相當黯淡。

印尼碳交所成立後交易並不熱絡，更曾出現連續多日都沒有任何交易，碳價也一直維持不變，像是5月底有數日都是每公噸5萬8800印尼盾（約新台幣119元），顯示交易不活躍。

證交所總經理伊曼（Iman Rachman）接受中央社專訪指出，碳交所啟用超過半年，碳權總交易量達到57萬2000公噸，現正負責管理2個國有企業的能源項目，截至4月底，共有57家私人企業投入交易。

根據法規，目前印尼只對燃煤電廠設碳排總量管制，在第一階段讓這類電廠獲得排放配額，若超標就得強制參與碳交易市場，因此電力公司將是交易主力，其他業者則是自願參與。

伊曼坦言，目前的交易量尚未能充分發揮印尼碳市場的潛力，但強調，「若和亞洲其他近年剛成立的碳交易所相比，這樣的交易量算是相當不錯」。

伊曼進一步解釋，印尼碳交所目前僅允許印尼國內企業或商業實體買賣，尚未開放外資參與，所以吸引力較小，另一原因是印尼尚未實施碳稅，因此碳交易仍以自願性為主，與股票相比，碳權交易量顯得相對少。若政府未來推出國際交易相關法規，就能讓更多外資和國際企業加入碳交易市場。

印尼政府最初計劃於2022年4月開始對燃煤發電行業徵收碳稅，但不斷延後。經濟事務協調部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）曾說，碳稅將在2025年實施。

伊曼對中央社說：「可持續發展將是每間公司都要關注的趨勢，進出口業者也須考量（永續議題），而這都會鼓勵企業成為碳交易買家，因能藉此領先競爭對手。」

為鼓勵印尼企業加入碳交易市場，伊曼表示，碳交所陸續提出多項獎勵，像是非上市公司也能投入交易、今年9月前註冊都不須繳交開戶費用、免年費，以及若沒有交易也不會產生任何費用等。

不過，碳權交易近年常被控淪為企業「漂綠」工具，遭批評對達到淨零排放沒有任何實質幫助。所謂「漂綠」是指公司、政府或組織以行為或行動宣示對環保付出，實際上卻反其道而行，只是在宣傳環保。

伊曼指出，碳權並非站在綠色永續的對立面，「當碳權需求增加，而帶動碳價上漲時，就會對僅靠購買碳權而非自行減碳的企業造成財務上的打擊，因此這將鼓勵企業投資在減碳上」。

他說：「部分國際氣候組織支持企業購買高品質碳權。因此，我們必須確保交易的碳權擁有高質量。」並呼籲，在鼓勵企業自行減碳的同時，也應該支持碳交易。

伊曼透露，除了當前的再生能源，當局正計畫未來還要納入自然碳匯的碳權商品，鑒於印尼擁有大面積的森林，仍有許多發展空間，因此他對碳交所未來交易十分期待也信心十足。