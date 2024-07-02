聽新聞
test
0:00 / 0:00
馬士基：紅海航運受阻將持續到第3季
丹麥航運巨人馬士基（Maersk）周一（1日）表示，未來幾個月對海運商和企業而言，會充滿挑戰，因為經由紅海的貨櫃輪運輸中斷問題將持續到第3季。
自去年12月以來，馬士基和其他航運公司已經讓船隻繞道非洲好望角，以免在紅海受到與伊朗結盟的武裝組織「青年運動」（或譯胡塞組織）的襲擊。繞道增加航行時間，推升了運價。
馬士基在新聞稿中，引述執行長柯文勝（Vincent Clerc）最近與客戶進行線上會議時，對紅海航行問題的評論。柯文勝說：「這種情況持續得愈久，我們的成本就會愈來愈高。」他表示，「我們還不知道能回收多才成本、需要多久才能回收」。
不過，柯文勝向客戶強調，我們現在看到的較高費率，是暫時性的。
馬士基預期各種不同大小貨輪調度將無法像平常一樣足夠，這可能降低公司承接現行需求的能力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言