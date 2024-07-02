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馬士基：紅海航運受阻將持續到第3季

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
馬士基（Maersk）說，紅海航運受阻將持續到第3季。路透
馬士基（Maersk）說，紅海航運受阻將持續到第3季。路透

丹麥航運巨人馬士基（Maersk）周一（1日）表示，未來幾個月對海運商和企業而言，會充滿挑戰，因為經由紅海的貨櫃輪運輸中斷問題將持續到第3季。

自去年12月以來，馬士基和其他航運公司已經讓船隻繞道非洲好望角，以免在紅海受到與伊朗結盟的武裝組織「青年運動」（或譯胡塞組織）的襲擊。繞道增加航行時間，推升了運價。

馬士基在新聞稿中，引述執行長柯文勝（Vincent Clerc）最近與客戶進行線上會議時，對紅海航行問題的評論。柯文勝說：「這種情況持續得愈久，我們的成本就會愈來愈高。」他表示，「我們還不知道能回收多才成本、需要多久才能回收」。

不過，柯文勝向客戶強調，我們現在看到的較高費率，是暫時性的。

馬士基預期各種不同大小貨輪調度將無法像平常一樣足夠，這可能降低公司承接現行需求的能力。

客戶 紅海 馬士基

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