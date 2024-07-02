油價因地緣政治風險和颶風漲抵兩個月最高 銅金上漲

國際油價漲至兩個多月來的最高價位，受到歐洲和中東不斷加劇的地緣政治風險以及加勒比地區颶風影響。銅價上漲，金價微漲。以下是整理自彭博的商品行情：

油價觸及兩個月最高

西德州中級原油（WTI）收在每桶83美元上方，為4月以來最高價位，突破上周窄幅波動區間。布蘭特原油也收在每桶86美元上方逾兩個月高點。

8月交割的WTI原油期貨上漲2.3%，結算價報每桶83.38美元；9月交割的布蘭特原油期貨上漲1.9%，結算價報每桶86.60美元。

破紀錄的颶風「貝麗爾」(Beryl)正席捲加勒比海，可能引發暴雨和風暴潮，儘管專家表示風暴不太可能襲擊美國在墨西哥灣的石油作業，但本周仍有受到干擾的風險。今年一開始便出現如此劇烈的風暴，可能預告嚴重的颶風季節即將到來，這可能會導致海上生產停頓，甚至擾亂墨西哥灣沿岸的煉油廠營運，從而推高油價。

以色列總理內塔尼亞胡誓言其致力於打擊哈馬斯直至其被消滅。周日真主黨武裝部隊的無人機襲擊造成18名以色列國防軍士兵受傷。

倫敦銅價收復盤中失地

銅價上漲，此前LME位於韓國光陽的註冊倉庫提貨量激增。LME周一公布的數據顯示，有8000噸電解銅倉單被註銷，這導致銅價收復盤中失地。此前中國庫存也開始下降，市場參與者試圖判斷繼今年上半年表現平淡後，中國是否正在出現顯著的需求復甦。

截至收盤，LME銅期貨上漲0.3%，報每公噸9630美元。

黃金微漲

金價已連續三季上漲，這是自2020年疫情以來最強勁的走勢。對聯準會（Fed）降息的預期、央行買盤以及地緣政治緊張局勢下的避險需求為貴金屬提供了支撐。

截至紐約時間下午3:03，黃金現貨上漲0.2%，報每英兩2331美元。白銀現貨上漲0.7%，報29.349美元。