ECB本月不降息了？拉加德強調需要時間多評估通膨前景

歐洲央行（ECB）總裁拉加德表示，歐洲央行尚未有足夠證據證明通膨威脅已經過去。她的最新談話，強化了外界對ECB官員們將在本月利率會議時按兵不動的預期。

歐洲央行的年度央行論壇周一（1日）在葡萄牙辛特拉開幕，拉加德致詞時說，由於歐元區就業市場保持強勁，歐洲央行還有時間評估後續將發布的資訊。她表示，萬一物價再飆高，宣告勝利就會太早。

拉加德指出，「關於未來的通膨，我們仍然面臨一些不確定因素，特別是利潤、薪資和生產率之間的關係將如何演變，以及經濟是否會受到新的供應面衝擊」；「我們需要時間來收集足夠的數據，以確定通膨高於目標的風險已經過去。」

她這番話，暗示歐洲央行在本月稍晚的會議上，將傾向於維持利率不變。自歐洲央行6月降息以來，投資人一直關注拉加德關於降息速度如何表態，以及，法國的選舉是否會以任何方式影響貨幣政策。

拉加德周一的談話沒有提到法國，也沒有就歐洲央行的未來路徑提供更具體的指引，她重申將依據數據做出決定。

拉加德說：「強勁的勞動力市場意味著我們可以花時間收集新資訊，但我們也需要注意成長前景仍舊不明朗的事實。所有的一切都表示，我們堅定依賴數據，在逐次會議中決策。」

拉加德也提到，ECB官員們對通膨前景的評估，「會參考我們的預測，但不僅限此」。這回擊了分析師認為歐洲央行只會在有新經濟預測的季度會議上，才會考慮調整利率的說法。

拉加德同時強調，政策制定者不會被任一特定訊息打亂；她先前已說過，要讓通膨回到2%的道路會崎嶇不平，可能將有暫時的挫折。

國際清算銀行周日提出警告，呼籲各國央行謹慎、避免過快降息，否則通膨恐會再度抬頭。拉加德對國際清算銀行的提醒，表示贊同。 她說，「我們的工作還沒有完成」，「我們需要保持警惕。」