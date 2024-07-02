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日圓兌美元一度貶至38年谷底161.7 歐元隨法選情走升

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元周一一度貶至161.73日圓，觸抵1986年來的最低價位。路透
日圓兌美元周一一度貶至161.73日圓，觸抵1986年來的最低價位。路透

日圓兌美元周一升至38年來的最高價位，因美國長債殖利率大幅上升；法國國會選舉第一輪投票結果緩和了投資人疑慮，歐元走升。

美國10年期公債殖利率攀升8個基點至4.48%。

紐約午後，日圓兌美元一度貶至161.73日圓，觸抵1986年來的最低價位。紐約尾盤報161.46日圓，貶值0.4%。今年以來，日圓已貶值超過12%。

紐約Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler說，日圓兌美元形同一面倒，過去15天中有12天走貶，過去六周中有五周貶值。

他說：「眾人知道他們在干預問題上如履薄冰。但他們知道，日圓的疲軟與美國公債殖利率上升和日本遲遲不升息有關。因此，即使日本進行干預，市場也會將干預視為買入美元的機會。」

日圓兌歐元也貶至173.68日圓的32年高點。

歐元兌美元走高，升值0.2%，報1.0736美元。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）變動不大報105.901。

歐洲央行總裁拉加德表示，歐洲央行尚未有足夠證據表明通膨威脅已經過去，這加劇了外界對官員將在7月按兵不動的預期。

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