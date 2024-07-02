日圓兌美元會貶到170？ Vanguard：若日銀縮減購債令人失望的話
全球第二大資產管理巨擘先鋒集團（Vanguard）認為，如果日本銀行（央行）本月潛在的政策改變沒能成功提振債券殖利率的話，日圓兌美元匯價有可能貶到170。
這可能是日圓兌美元近日貶破161、創1986年以來新低之後的下一個重大里程碑。今年來，日圓重貶12%，使得日本承受插手干預匯市以及日本央行縮減公債購買規模的壓力。
放鬆對債市的支持將推升日債殖利率，使其較具吸引力，協助吸引資金流向日圓。儘管日本央行承諾在7月31日公布現行每月購買日本公債6兆日圓的具體縮減計畫，Vanguard國際利率主管Ales Koutny在倫敦受訪表示，縮減規模太小只會令市場失望。
他說：「如果7月會議只減少購債至5.5兆或甚至5兆日圓，市場可能推動日圓兌美元匯價貶向170。」
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