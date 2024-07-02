台積電ADR跌0.9% 較台北交易溢價15.9%

台積電ADR周一下跌0.9%，收在172.33美元，較台北交易溢價15.9%。

費城半導體指數微漲0.1%，輝達（Nvidia）漲0.6%，而超微（AMD）大跌2.8%。

在蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）的大型成長股帶動下，那斯達克綜合指數周一再創新高迎接下半年頭一個交易日，道瓊工業指數和標普500指數也在本周美國國慶日節前轉為清淡的交易中走揚。

那斯達克綜合指數上漲146.70點，漲幅0.8%，收在17,879.30點，今年第21度創下收盤紀錄；道瓊工業指數上漲50.66點，漲幅0.1%，收在39,169.52點；標普500指數上漲14.61點，漲幅0.3%，收於5,475.09點。

台灣加權股價指數昨天上漲26.32點收在23,058.57點。台積電（2330）漲0.2%收在968元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 184.34 -0.79 164.50 12.06

中華電 CHT 126.19 +0.44 126.50 -0.24

台積電 TSM 1,121.52 -0.85 968.00 15.86

聯電 UMC 57.08 +0.11 56.90 0.31

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據