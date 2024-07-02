快訊

用中華民國在搞台獨 梁文傑：依陸標準…馬英九是「華獨」

豪雨炸花蓮！土石流淹沒軌道 台鐵崇德=和仁採單線雙向行車

大型股撑腰 那指再創新高 美債殖利率隨選舉風向走高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
電動車製造商特斯拉在發布第2季交車數據前大漲逾6%。美聯社
電動車製造商特斯拉在發布第2季交車數據前大漲逾6%。美聯社

在蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）的大型成長股帶動下，那斯達克綜合指數周一再創新高迎接下半年頭一個交易日，道瓊工業指數和標普500指數也在本周美國國慶日節前轉為清淡的交易中走揚。

那斯達克綜合指數上漲146.70點，漲幅0.8%，收在17,879.30點，今年第21度創下收盤紀錄；道瓊工業指數上漲50.66點，漲幅0.1%，收在39,169.52點；標普500指數上漲14.61點，漲幅0.3%，收於5,475.09點。

費城半導體指數變動微漲0.1%，輝達（Nvidia）漲0.6%，而半導體製造商超微（AMD）大跌2.8%，台積電ADR跌0.9%。

美國公債殖利率大幅上揚，投資人歸因於共和黨可能在11月大選時大勝後的財政影響。周一，美國10 年期公債殖利率收在4.478%，高於上周五的 4.342%。

美國供應管理協會(ISM)公布的製造業採購經理人指數(PMI)顯示，6月製造業連續第三個月萎縮，而投入物價指數降至六個月來的最低點，這對聯準會（Fed）因應通膨是一個令人鼓舞的跡象。

LSEG FedWatch顯示，交易商堅持9月開始降息、今年降息兩次左右的押注。

美國股市周三將提前休市，並在周四美國國慶日休市。周五發布6月非農就業報告，投資人將重新審視勞動市場。

蘋果大漲2.9%；微軟漲2%；亞馬遜漲2.2%，拉抬了那斯達克綜合指數。

電動車製造商特斯拉在發布第2季交車數據前大漲逾6%。

波音公司（Boeing）上漲2.6%，這家飛機製造商宣布以全股票交易的方式收購機身製造商 Spirit AeroSystems。

Chewy股價震盪下跌6.6%，股市網紅Keith Gill 披露持有這家線上寵物用品公司6.6%的股份。

摩根大通創下歷史新高，這家美國最大的銀行上周五將股息從每股1.15美元提高到了1.25美元。摩根大通董事會還授權從7月1日起買回300億美元股票。

半導體 指數 美國

延伸閱讀

0050股價180、006208也破百元…買不下手！ 專家：第二季下跌的ETF成分股卻早多頭上漲

J.D. Power研究：特斯拉的新車品質不再領先傳統車廠

儘管逆風不斷 特斯拉卻握有「這巨大優勢」：仍領先傳統車廠

幼兒受困特斯拉車內！但電池沒電 加上車主不熟導致打不開車門

相關新聞

亞洲6月製造業景氣向上 台、韓PMI指數擴張...兩年最佳

全球製造業景氣好壞參半。標普全球1日發布的採購經理人指數（PMI）顯示，台灣和南韓6月製造業景氣達到至少兩年最佳表現，在...

美股下半年正式展開 科技股帶動升勢 但漲幅遭殖利率抑制

華爾街希望維持2024年上半年的強勁走勢，美股下半年初始走高。

路透：輝達將面臨法國監管機關反壟斷控訴

路透社今天引述知情人士的說法報導，人工智慧晶片巨擘輝達公司將因涉嫌反競爭行為而受到法國反壟斷監管機關的指控，這會使法國當...

特斯拉交車量 估連兩季下滑

電動車大廠特斯拉（Tesla）今年第2季交車量預料比上季減少3.7%，將是該公司首次連兩季交車量下滑，顯示來自陸廠的競爭...

日、星、澳洲房市 漲漲漲

日本去年地價上漲，速度是2010年有可比數據以來最快，表明疫後旅遊業蓬勃發展有助經濟復甦。另外，新加坡房價連續第四季上漲...

韓6月出口增5% 連九紅

最新數據顯示，南韓6月出口年增5.1%，連續第九個月增長，其中以半導體表現最為亮眼，出口額較去年同期大增50.9%，達到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。