大型股撑腰 那指再創新高 美債殖利率隨選舉風向走高

在蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）的大型成長股帶動下，那斯達克綜合指數周一再創新高迎接下半年頭一個交易日，道瓊工業指數和標普500指數也在本周美國國慶日節前轉為清淡的交易中走揚。

那斯達克綜合指數上漲146.70點，漲幅0.8%，收在17,879.30點，今年第21度創下收盤紀錄；道瓊工業指數上漲50.66點，漲幅0.1%，收在39,169.52點；標普500指數上漲14.61點，漲幅0.3%，收於5,475.09點。

費城半導體指數變動微漲0.1%，輝達（Nvidia）漲0.6%，而半導體製造商超微（AMD）大跌2.8%，台積電ADR跌0.9%。

美國公債殖利率大幅上揚，投資人歸因於共和黨可能在11月大選時大勝後的財政影響。周一，美國10 年期公債殖利率收在4.478%，高於上周五的 4.342%。

美國供應管理協會(ISM)公布的製造業採購經理人指數(PMI)顯示，6月製造業連續第三個月萎縮，而投入物價指數降至六個月來的最低點，這對聯準會（Fed）因應通膨是一個令人鼓舞的跡象。

LSEG FedWatch顯示，交易商堅持9月開始降息、今年降息兩次左右的押注。

美國股市周三將提前休市，並在周四美國國慶日休市。周五發布6月非農就業報告，投資人將重新審視勞動市場。

蘋果大漲2.9%；微軟漲2%；亞馬遜漲2.2%，拉抬了那斯達克綜合指數。

電動車製造商特斯拉在發布第2季交車數據前大漲逾6%。

波音公司（Boeing）上漲2.6%，這家飛機製造商宣布以全股票交易的方式收購機身製造商 Spirit AeroSystems。

Chewy股價震盪下跌6.6%，股市網紅Keith Gill 披露持有這家線上寵物用品公司6.6%的股份。

摩根大通創下歷史新高，這家美國最大的銀行上周五將股息從每股1.15美元提高到了1.25美元。摩根大通董事會還授權從7月1日起買回300億美元股票。