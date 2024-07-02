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路透：輝達將面臨法國監管機關反壟斷控訴

中央社／ 布魯塞爾1日綜合外電報導
人工智慧晶片巨擘輝達公司將因涉嫌反競爭行為而受到法國反壟斷監管機關的指控。美聯社
人工智慧晶片巨擘輝達公司將因涉嫌反競爭行為而受到法國反壟斷監管機關的指控。美聯社

路透社今天引述知情人士的說法報導，人工智慧晶片巨擘輝達公司將因涉嫌反競爭行為而受到法國反壟斷監管機關的指控，這會使法國當局成為首個對輝達採取行動的執法機關。

報導指出，法國當局去年9月搜查「顯示卡產業」相關的企業後，將提出所謂的調查意見書或控訴文件。消息人士聲稱那次突襲搜查的目標就是輝達（Nvidia），這是對雲端運算進行更廣泛調查的結果。

在生成式人工智慧應用程式ChatGPT問世後，業界對輝達公司的晶片需求大幅成長，同時也引發大西洋兩岸的監管審查。

法國監管機關和輝達公司都沒回覆路透社的置評請求。輝達於去年一份監管文件中表示，歐盟（EU）、中國和法國的監管機關都要求提供有關自家顯示卡的資訊。

法國監管機關在6月28日發布一份關於生成式人工智慧競爭的報告中，提到晶片供應商濫用的風險。

監管機關對晶片產業依賴輝達CUDA晶片程式編寫軟體表達擔憂，同時提到輝達近期投資CoreWeave等專注於人工智慧的雲端服務供應商，監管機關也感到不安。

違反法國反壟斷規定的公司可能面臨其全球年營業額10%的罰款，但這些企業也可以做出讓步以避免罰款。

另外，一位知情人士告訴路透社，美國司法部主導調查輝達，目前司法部正跟聯邦貿易委員會（FTC）分擔對大型科技公司的審查作業。

司法 法國 罰款

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