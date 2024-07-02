美國雇主想增聘兼職員工 勞動市場轉捩點？

美國企業近來喜歡用兼職員工。最近一項對數百萬個招聘資訊的分析顯示，從2022年1月到今年5月，在招聘網站Indeed上，企業對全職員工的需求一直持平，但同一期間兼職工作的徵人廣告卻增加約10%。這類職位的招聘數量在2022年開始激增，此後一直維持在高水平。

招聘活動也呈現類似趨勢。根據美國勞工部的數據，今年5月兼職就業人數較2022年1月增加了8.9%，而同一期間全職就業人數增加了1.5%。

這可能預示著勞動力市場的轉折點，而這也是聯準會（Fed）在考慮首次降息時機時所關注的重要經濟層面。舊金山聯邦準備銀行總裁戴利上周在加州一場活動中，闡述了就業市場最近的變化及其未來前景。她說：「到目前為止，勞動市場調整緩慢，失業率僅小幅上升」；「未來勞動力市場放緩可能會導致失業率上升，因為企業不僅需要調整職位空缺，還需要調整實際工作。」

Indeed的報告指出，這項轉變可能是雇主疲軟或雇主強勢的跡象，凸顯勞動市場與日俱增的不確定性。這意否意味著雇主對僱用全職員工的成本失去興趣？抑或對兼職員工所提供的靈活性做出正面回應？

截至今年5月，全美刊登兼職工作廣告較多的行業是美容和健身、個人照護和家庭保健、零售，以及食材準備和服務。與兩年前相比，5月提供兼職工作的招聘職位，增幅最大的是美容和健康行業，增幅為26.9%，行銷為10.2%，住宿和旅遊業為9.9%，媒體和通訊增加8.9%，藝術和娛樂增幅為7.9%。

舊金山聯準銀行的研究顯示，2007至2009年經濟大衰退期間，兼職工作急劇增加。Indeed報告的作者Daniel Culbertson表示，當經濟在2020年短暫衰退後正處於驚人復甦高峰時，情況正好相反。Culbertson對美國有線電視新聞網（CNN）說，兼職工作在經濟和勞動力市場從新冠疫情復甦時增加。