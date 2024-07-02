拚轉盈出狠招 SK子公司要凍結主管薪資

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

南韓SK集團旗下的電池子公司SK On表示，如果公司無法在今年內轉為單季業績獲利，明年將凍結所有主管級幹部的薪資，直到公司轉虧為盈。

在這項削減成本措施下，包括執行長在內的最高層主管，將由公司董事會決定他們的職位

韓聯社報導，SK On執行長李錫熙在員工信中表示，這項緊急計畫是為了因應「改變的商業環境」和有效管理事業運作。

李錫熙說：「現在的危機將是（公司）重新崛起成為（在車用電池領域的）全球領導廠商的機會。」

隨著全球電動車市場陷入停滯階段，SK On去年報營業虧損5,818億韓元（4.23億美元），今年第1季又再虧損3,315億韓元。在今年稍早公布的獲利指引中，該公司的目標是在第3或第4季讓營業利益轉虧為盈，以求在下半年達到損益兩平點。

但該公司表示，將繼續投資在研發計畫上，以加強在車用電池製造上的競爭力，但同時將重組銷售部門，以靈活因應市場需求。

主管 職位 電動

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