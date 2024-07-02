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賓士將大量推出新車款

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

由於賓士初世代電動車的市場反應差強人意，這家德國豪華車廠力圖一雪前恥，準備大量推出新車款，在電氣化的同時加碼研發燃油車。

賓士未來二至三年的產品戰略，將側重於提高對獲利較豐燃油車款的支出。賓士執行長康林松（Ola Källenius）說，尤其是高階客戶，仍「打算入主我們高科技的內燃機車款」。

賓士將從明年起，透過新的平台打造新車款，首先登場的是入門等級的CLA，後續由GLB休旅車接棒。康林松在展示新車款時，極力展現就算是這類較小型車款，空間仍相當充裕，身高超過190公分的康林松，把自己高大的身軀塞進後座做示範。賓士也計劃在2026年，推出一款小型電動版的G-Wagon。

新款的CLA將同時推出電動車與燃油車型。康林松在賓士位於辛德爾芬根的研發中心表示，這款新車問世後，於輔助駕駛系統和運算能力方面，將成為產品陣容中的佼佼者。

康林松指出，須在更長時間保持彈性，至少持續到2030年後，但在2039年實現碳中和的目標並未動搖，「我們將在這個十年內，致力為每項產品推出電動車版本，但也必須確保燃油車的競爭力」。他也說，在燃油車於更長時間創造大量獲利的同時，賓士也將持續撙節採購與固定成本，以及縮減非必要支出。

競爭力 輔助駕駛 電動

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