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特斯拉交車量 估連兩季下滑

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

電動車大廠特斯拉（Tesla）今年第2季交車量預料比上季減少3.7%，將是該公司首次連兩季交車量下滑，顯示來自陸廠的競爭，以及新產品延遲推出所造成的需求減緩，都對該公司構成挑戰。

特斯拉預定2日公布上季交車量報告，目前市場上預估最少的僅約42萬輛，最多也只有44萬1,019輛，比去年同期少5.4%。這將是該廠自2012年開始淘汰首部車款Roadster至今，交車量首次連兩季下滑。

特斯拉今年第1季交車量出現四年首見的下滑。一些分析師預測，該公司今年全年銷售也將首見萎縮。特斯拉在歐洲表現最差，5月銷售年減36%。

路透報導，特斯拉連續數年的成長，已使其成為全球市值最高的車廠。但由於為期數月的減價促銷效應退去，年初特斯拉已預警，今年交車量成長將「明顯較低」。

此外，消費者轉而購買價格較低的油電車，也使特斯拉就算推出減價或優惠貸款方案，庫存都難以消化。去年下半年，特斯拉銷售成長開始減緩，最終在全球電動車市場降溫後，開始下滑。

再者，特斯拉執行長馬斯克年初也擱置推出全新的平價電動車計畫，反而投入開發自動駕駛計程車（Robotaxi）。投資人因害怕自駕技術難以達到完美，對馬斯克此舉感到憂慮。

彭博資訊分析，儘管特斯拉順利擺脫今年稍早柏林超級工廠疑似遭縱火事件，以及紅海危機造成的航運阻礙，但銷售疲軟更直接的原因來自：特斯拉相對較舊的車款，難以跟上競爭對手所推出的新產品。

其中，去年初更新後的Model 3轎車，在設計上沒有太大改變，而最熱銷的Model Y休旅車、Model S高級轎車Model X休旅車，幾年來也都沒有重要變化。

馬斯克今年4月公布裁員計畫，使逾10%的人力受到影響。雖然此舉可能有助於減少支出，同時也可能是第2季交車量遜色的因素之一。

特斯拉股價今年來已慘跌20%，是標普500指數表現最差個股之一。

但馬斯克承諾新款電動車最早可於年底推出，也宣揚公司的機器人產品前景，並且聲稱8月將揭露專門的自動駕駛計程車，皆激勵股價上揚。

道瓊社報導，特斯拉股價在過去兩周漲約10%，顯示可能有其他因素牽動該廠未來展望。

Wedbush證券分析師艾夫斯28日說，賣車子固然重要，但投資人也關心未來，「我們相信8月8日的『自動駕駛計程車日』將是特斯拉關鍵的歷史時刻，也是該公司短期的催化劑」。

摩根士丹利分析師喬納斯說，「特斯拉是一支汽車股，但同時也是一家能源和人工智慧（AI）與機器人技術公司」。

特斯拉 電動 馬斯克

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