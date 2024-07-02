美科技巨頭搶電瞄準核能 確保滿足AI爆發需求

在全美各地搜刮穩定供電的科技巨人如今相中一個標的：美國核電廠。華爾街日報（WSJ）報導，大約三分之一的美國核電廠持有人正和科技公司洽談，為新建立的資料中心提供電力，以滿足人工智慧（AI）爆發的需求。

知情人士透露，亞馬遜網路服務（AWS）即將和美國最大的核電廠業者星座能源（Constellation Energy）達成協議，將直接從東岸的一座核電廠取得電力。在3月的另一樁交易中，亞馬遜（Amazon）子公司以6.5億美元購買了賓州一個使用核電的資料中心。

AI、製造業和運輸在內等新用電大戶對電力需求大增之際，科技巨人如今對核電興致勃勃，有可能從電網搶走一大穩定供電來源。

科技巨人並未透過增加新的綠色能源，來滿足自身飆升的電力需求，而是改打現有電力資源的主意，如此一來可能提高其他客戶的電價，並有礙降少碳排的目標。

專家認為，即使科技業者透過資助新增再生能源來抵銷核電交易的影響，最可能的做法是更依賴天然氣。天然氣發電廠會產生碳排放，但和再生能源不同的是，天然氣能夠提供全天候電力，而且相較於新建核電廠建設成本更低且更實用。

AI與核電的結合，將在康州、馬里蘭州、紐澤西州與賓州，掀起經濟發展、電網可靠性、成本和氣候變遷目標等層面的緊張情勢。賓州消費權益官員西瑟羅說，亞馬遜與賓州的協議捎來警訊，他擔憂，如果用電大戶享有優先權，將影響電網的成本與可靠度。

核電產業在1990年代，由於營建過剩，歷經了20年的低迷，如今外界對核電重燃興趣，象徵境遇大翻轉。科技業者願意支付溢價，換取幾乎不間斷、零碳排的能源，以支應AI需求，也能兌現對抗氣候變遷的承諾。

星座能源在美國持有14座核電廠，並產生當地逾20%的核電，股價今年來暴漲逾70%。

該公司總裁、執行長多明奎茲說，從賓州到伊利諾州的廊帶，仍有許多地方電力供應過剩，可供資料中心使用。

他說，與願意支付溢價的資料中心簽訂合約，可因應重新取得執照的成本，讓電廠延役20年，並支持提高核能發電的投資。