法國政、金情勢充滿變因 國會改選 極右派第一輪領先

經濟日報／ 編譯劉忠勇任中原／綜合外電
雷朋領導的極右派國民聯盟，領先總統馬克宏的中間派聯盟和左派。 （美聯社）
雷朋領導的極右派國民聯盟，領先總統馬克宏的中間派聯盟和左派。 （美聯社）

法國國會大選第一輪初步計票結果顯示，雷朋領導的極右派國民聯盟，領先總統馬克宏的中間派聯盟和左派，但並未取得壓倒性的勝利，法股1日早盤一度大漲2.8%，但之後漲幅縮小到1.8%左右，歐元也只是溫和升值約0.5%，顯示法國政局演變及對金融市場影響，仍充滿不確定性。

歐元兌美元在亞洲早盤升值0.3%至1.0741，觸及上周二以來的最高價位。歐元兌日圓一度升值0.5%至173.22日圓，日圓對歐元的匯價因而創下歷史新低。

初步出口民調顯示，國民聯盟獲得34.5%選票，居第一位；左派「新人民陣線」（NPF）獲得28.5%選票，總統馬克宏領導的中間派聯盟只拿到22.5%選票。

國民聯盟過去長期遭選民唾棄，雷朋致力重塑該黨的形象，想洗刷種族歧視、反猶太的色彩，此戰術恰恰碰上選民對馬克宏施政和生活成本高昂而憤怒，又對移民疑慮重重，所以奏效。

金融市場最大的疑慮，在於極右派如果主政，將導致法國財政失控，再度引爆「歐債危機」。

去年法國赤字占國內生產毛額（GDP）比率高達5.5%，已經被歐盟納入「赤字超額程序」，穆迪及惠譽信評機構今年5月分別調降法國的債信評等。

在這次選前，市場一度風聲鶴唳，上周五法國10年期公債相對於德國公債殖利率溢價擴大至86基點，創2012年以來最高。

不過，國民聯盟的得票率並未如民調顯示的那麼好，而且第一輪只能算是「資格賽」，各黨席次尚待7月7日第二輪投票才能底定，國民聯盟需要拿到577席中的289席才能取得絕對多數，但是第二輪投票的票數結果很難預測，因為黨派之間可能採取某種策略，比如某些選區不派出候選人，這樣可以提高中間派獲勝的希望。

Liberum Capital策略、會計和可持續發展主管克雷蒙特說：「擺在我們面前的將是政治交易的一周，」 他預料歐元本周都將走強，因為其他黨派正透過結盟來排擠國民聯盟的斬獲。

這次投票率高達約67%，較上屆2022年國會選舉第一輪投票率47.5%高出近20個百分點，反映選民這次對選舉的重視。

投票率 法國 馬克宏

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