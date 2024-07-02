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韓6月出口增5% 連九紅

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

最新數據顯示，南韓6月出口年增5.1%，連續第九個月增長，其中以半導體表現最為亮眼，出口額較去年同期大增50.9%，達到134億美元，創下新高紀錄。

南韓產業通商資源部1日公布的數據顯示，6月日均出口較去年同期成長12.4%。未經工作天數調整的整體出口額較一年前成長5.1%，至570.7億美元，整體進口減少7.5%，為490.7億美元。當月貿易順差80億美元，連續第九個月出現盈餘。

南韓上月出口成長加速，反映出在人工智慧（AI）和科技行業的帶動下，全球需求強勁。貿易是南韓經濟的重要引擎，而科技是出口產業的基石，隨著全球對AI和電動車的需求激增，半導體和充電電池引領了最近的出口成長。

從出口對象來看，南韓對美出口增加14.7%，為110.2億美元，創下歷來同月最高。對中國大陸出口則增加1.8%，為107億美元。

半導體 南韓 電動

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