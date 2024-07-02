聽新聞
test
0:00 / 0:00
韓6月出口增5% 連九紅
最新數據顯示，南韓6月出口年增5.1%，連續第九個月增長，其中以半導體表現最為亮眼，出口額較去年同期大增50.9%，達到134億美元，創下新高紀錄。
南韓產業通商資源部1日公布的數據顯示，6月日均出口較去年同期成長12.4%。未經工作天數調整的整體出口額較一年前成長5.1%，至570.7億美元，整體進口減少7.5%，為490.7億美元。當月貿易順差80億美元，連續第九個月出現盈餘。
南韓上月出口成長加速，反映出在人工智慧（AI）和科技行業的帶動下，全球需求強勁。貿易是南韓經濟的重要引擎，而科技是出口產業的基石，隨著全球對AI和電動車的需求激增，半導體和充電電池引領了最近的出口成長。
從出口對象來看，南韓對美出口增加14.7%，為110.2億美元，創下歷來同月最高。對中國大陸出口則增加1.8%，為107億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言