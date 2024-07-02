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日、星、澳洲房市 漲漲漲

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

日本去年地價上漲，速度是2010年有可比數據以來最快，表明疫後旅遊業蓬勃發展有助經濟復甦。另外，新加坡房價連續第四季上漲，雪梨房價6月創下新高。

根據日本國稅廳的調查，去年平均地價上漲2.3%，延續2021年漲0.5%和2022年漲1.5%的走勢，是連續第三年攀高。全國47個都道府縣裡，包括東京、北海道北部和沖繩南部在內共29個上漲，比前一年25個上漲還多，下跌的僅16個，少於前一年的20個下跌。其中以福岡縣的漲幅最大，達5.8%。

在新加坡，根據市區重建局1日公布的初步數據，第2季私人住宅價格比前三個月高出1.1%，漲幅略小於第1季的1.4%，反映出儘管政府對房市採取了抑制措施，銷售略受影響，當地消費能力仍持續增長。

當地6月私人公寓的價格中位數已超過170萬星元，比四年前高出逾30%。

市場需求強勁但供應不足，也使得雪梨房價在6月創下歷史新高。根據房地產諮詢公司CoreLogic，有指標作用的雪梨住宅價值上月上漲0.5%，中位數是創新高的117萬澳幣。整體而言，澳洲大城市住宅價格上漲0.7%，漲最多的是西澳首府伯斯的2%；墨爾本下跌0.2%。

新加坡 日本 澳洲 雪梨

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