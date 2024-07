若大陸侵台「AI進展會發生什麼」？《晶片戰爭》作者米勒這麼說

蘋果、輝達、高通、超微和大多數其他晶片設計商,都依賴台積電製造關鍵零組件。台積電是最先進的製造公司,位於中國聲稱擁有主權的台灣島上,這使得科技業和AI的未來處於不穩定的地緣政治地位。

米勒(Chris Miller)是《晶片戰爭》(Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology)一書的作者。他對Business Insider(BI)講述了自其著作在2022年出版以來所發生的事情,以及如何思考各種威脅AI進展的力量。

以下是訪談內容的摘要:

BI問:從長遠來看,AI的投資回報以及在歷史長河中繪圖處理器(GPU)扮演何種重要角色?

米勒答:唯有將所有這些運算生產的產品加以貨幣化(變現),才能繼續維持這種投資水準。我個人對相對於今天可能貨幣化的投資規模有點擔心。我認為,大型科技公司每季在AI基礎設施投資100億美元,他們至少還有一年時間、也許更久一點,投資人才會開始問「這些資本支出的報酬是多少」?但在某些時候,他們必須回答這個問題,否則將須放慢資本支出腳步。

BI:因此最好的情境是,這實際上不是個問題。您認為最壞的情境是什麼?

米勒:我不懷疑未來十年我們將使用大量AI。我認為,現實的不利情境是我們已經做了一些過度投資,我們可能須等待一、兩個周期才能建造下一輪資料中心,這對晶片製造商來說看起來相當難看。我預測這不會成為現實,但我所擔心的是,投資線的斜率太高了。

BI:這令我想起你書中的一個主要重點,那就是晶片產業是多麼不穩定。

米勒:是的,總是有周期性。那麼問題來了,周期什麼時候會上下波動呢?現在它正處於一個非常陡峭的上升期,當你身處這個時期總會感覺很好。但這就是一個循環。

BI:讓我們回來談最壞的情境。隨著台積電和輝達的崛起,您認為中國現在入侵台灣的機率比18個月前大、還是小?

米勒:我認為這種可能性不低。我認為,在俄羅斯、烏克蘭以及中東地區發生的一切,國際局勢總體上更加黑暗。如果你看看中國現在在南海對菲律賓所做的事,他們這樣做在很大程度上是因為他們知道可以逃脫懲罰,因為美國已經捉襟見肘。我認為美國捉襟見肘的事實短期內不會改變。我認為,這對所有人都是顯而易見的,包括北京當局,這是一個值得嚴重關注的理由。

BI:在這種情況下台積電會發生什麼事?

米勒:當台海爆發衝突時,你必須假設台積電會非常非常快速關閉,無論所有參與者決定做什麼、無論是否有人決定擾亂供應鏈或破壞這個或那個。

台灣的能源大多依賴進口,晶片廠也需要能源。台灣也進口很多關鍵化學品和材料,而這些都會停止進口。更重要的是,一旦發生戰爭,船隻將無法駛離台灣。因此,如果晶片真的無法賣出去,或是不能將它們運離台灣島,那麼你生產大量晶片的誘因也會迅速下降。

人們喜歡猜測誰會炸掉什麼,這可能沒有看起來那麼重要,因為供應鏈最終會比許多人理解的脆弱得多。

BI:你能多說一點嗎?

台灣進口大量液化天然氣(LNG),島上的電網依賴這種能源。公開報導的數據顯示,在島上有大約10天左右的LNG存量,這意味著你所要做的就是啟動幾家晶片工廠,然後台灣突然陷入電力危機。那如果電力供應有限,你會先關閉什麼?即使沒有發生戰爭,如果只有中國的油輪可以進入港口,這一點就足以促使台灣做出一些非常艱難的決定,決定誰能獲得能源,誰不能獲得能源。晶片製造商是用電大戶。

在晶片製造材料方面,製造晶片所使用的許多關鍵材料,例如光阻劑,其中許多都是由日本供應商生產的。擁有穩定的供應對於晶片製造至關重要,如果發生戰爭,這些產品就不會被運出。

BI:當人們了解台積電的真正重要性時,經常會驚訝於晶片情勢有多危險。你常有這樣的反應嗎?

米勒:是的。我的意思是,這就是為什麼問題如此嚴重,我們發現自己處於這種情況,因為你無法真正粉飾它。知道越多,就越擔心。你越是知道一切都取決於台海和平的維護,這正好說明了箇中風險。這場爭端以可能的災難性方式,牽涉到美國經濟的各個層面。沒有一線曙光—這就是現實情況。情勢很黯淡而且風險很高。

BI:輝達執行長黃仁勳執迷於競爭。您認為處於這種地位的公司,也應該擔心地緣政治嗎?

與許多科技業者交談時,我的感覺是,他們認為軍事升級或全面戰爭的可能性,低於在華府、東京等地思考這些問題者的共同看法。因此,兩者的預測不能一概而論。