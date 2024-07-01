美股早盤小漲...輝達再跌約2% 台積電ADR跌近1%

美股1日早盤小漲，投資人聚焦的美國6月製造業採購經理人指數（PMI）與初值幾乎沒變，似乎不影響美國聯準會（Fed）的貨幣政策路線。

道瓊工業指數1日早盤上漲233點，或0.6%；標普500和那斯達克綜合指數幾乎持平；費城半導體跌1%；台積電ADR跌近1%。

在經過上周高低振盪後，AI晶片大廠輝達（Nvidia）早盤下挫約2%，連帶其他半導體股也跟著走跌。字母、微軟和亞馬遜等大型股則漲0.1%至0.9%，蘋果也漲1.3%。

投資人今日聚焦的標普全球6月美國製造業PMI終值為51.6，比初值的51.7僅下修0.1。Fed青睞的通膨指標個人消費支出（PCE）平減指數上周五已公布，結果月比持平，反映出美國通膨放緩和經濟成長有韌性。

美國非農就業人口數據預計將於本周四（4日）公布，但屆時適逢美國獨立紀念日，美股將休市一天。

據LSEG FedWatch，市場目前大多押注Fed今年將降息兩次，並從9月開始。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯稍晚也將發表評論。