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三星電子工會宣布罷工 籲資方改善獎金制度增加年假

中央社／ 首爾1日綜合外電報導
韓國科技大廠三星電子（Samsung Electronics）工會今天宣布發起全國大罷工，並表示在改善薪酬和休假福利等要求得到滿足前，將會持續奮戰。歐新社
韓國科技大廠三星電子（Samsung Electronics）工會今天宣布發起全國大罷工，並表示在改善薪酬和休假福利等要求得到滿足前，將會持續奮戰。歐新社

韓國科技大廠三星電子（Samsung Electronics）工會今天宣布發起全國大罷工，並表示在改善薪酬和休假福利等要求得到滿足前，將會持續奮戰。

路透社報導，全國三星電子工會（National SamsungElectronics Union，NSEU）的成員約為2萬8000人，占三星電子員工總數約2成。工會要求資方給出改善績效獎金制度和多給員工1天有薪年假這類承諾。

工會主席孫宇穆（Son Woo-mok）在影音平台YouTube直播時說：「我們今天宣布全國大罷工。在我們提出的要求得到滿足前，將以『不給錢就不上班』的大罷工持續奮戰」。

根據報導，這場罷工預計維持多久，三星電子並未透露細節。

直播 績效 罷工

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