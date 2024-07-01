中國產品湧入 印尼紡織業爆失業潮員工陷困境

印尼紡織業因大量中國產品湧入市場陷入困境，致數十家紡織廠面臨倒閉危機及逾1萬3000名工人失業。印尼纖維和長絲生產商協會（APSyFI）今天表示，支持向中國商品徵收200％關稅，但僅提高關稅仍不足。

印尼「時代報」（Tempo）等多家媒體報導，印尼紡織業正陷入困境，截至今年6月，已有21家紡織廠關閉，另有31家正面臨倒閉危機。

印尼纖維和長絲生產商協會（APSyFI）指出，紡織業已低迷一段時間，主要原因包括東協與中國簽訂自由貿易協定後，加劇與中國便宜進口產品的競爭。另外，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和俄烏戰爭也衝擊紡織業。

印尼纖維和長絲生產商協會主席瑞德馬（RedmaGita Wirawasta）也表示，中國商品在疫情間大量進入印尼，其中包括非法進口，時至今日，導致紡織品的庫存持續增加。他指出，中國大量廉價商品在印尼以低價出售，對印尼紡織業造成重大威脅。

印尼紡織協會（API）也表示，COVID-19疫情加劇全球通貨膨脹，進而導致購買力或需求下降，該協會主席傑米（Jemmy Kartiwa Sastraatmaja）表示，人們現在會優先考慮食物需求而非購買服裝。

他補充，印尼盾兌換美元匯率走弱，也導致採購原料的成本變貴，因大多數的紡織原料仍仰賴進口。

為保護國內產業，印尼貿易部宣布，將對中國商品徵收高達200％的進口關稅，印尼貿易部長哈山（Zulkifli Hasan）表示，一旦相關法規頒布，該政策將立即生效。

瑞德馬表示，支持政府提高關稅的政策，但他認為，要保護本土產業，光靠提高關稅仍不足，並呼籲當局打擊非法進口，因為紡織業現在面臨的情況，是無法與大量的非法進口商品競爭。

他說，政府應加大海關和稅務相關部門的執法力度，打擊非法進口產品，若僅靠提高關稅是不夠的。